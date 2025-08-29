''Учитель попросил не употреблять слово ''террористы''. Украинка – о буллинге в школах Канады, утопленном директоре и кружках за 180 тыс. грн

В школах Канады вся коммуникация с учителями происходит через электронную почту, ребенок может попросить называть его they ["они"], а стоимость спортивных секций иногда обходится в годовую зарплату украинца. Бесплатная пицца, уроки физкультуры каждый день и директор, которого топят в резервуаре с водой. Представили себе эту картину?

Также в школах разрешают ходить в пижаме, учителям никто не дарит цветы и конфеты, но действует странный принцип: кто первый пожаловался на одноклассника, тот и прав. Об этом и многом другом во второй части интервью рассказала украинская журналистка Анастасия Шкала, которая уже почти четыре года живет в Канаде.

– Давай поговорим о школьном питании. Есть ли столовые, где можно купить еду? В TikTok случайно наткнулась на видео, как мама собирает ребенку в Канаде ланч-бокс: кладет бутерброд, фрукты, овощи, йогурт.

– Система похожа: есть деньги – заказываешь ланч в школе за полную стоимость (было 80 канадских долларов в месяц – около 2400 грн), нет денег – плати, сколько можешь, или бери бесплатно. При этом не надо унизительно доказывать, что ты малоимущий, приносить справки или налоговые выписки. Здесь принцип, и есть правительственная программа: все дети должны быть накормлены!

Влад как-то пришел из школы и говорит: "Смотрю – очередь стоит, ну и я стал. Мне дали пиццу". Потом оказалось, что это раздавали еду "бедным". На самом деле тут нет в школе такого понятия – просто раздают тем, кто хочет кушать, всем желающим без вопросов дают.

На острове еще всем детям в школе выдавали "тормозок" на выходные – отдельный пакет с едой, консервы тунца, макароны, джемы, печенье и т.д. Ежедневное меню меняется, стараются делать под разные нации. Был и арабский фалафель, и пицца, и карри, есть обязательные опции для вегетарианцев, аллергиков. Поэтому в школу запрещено приносить любые орехи и вообще – раздавать еду, как в Украине на дни рождения. Если сильно хочется, то нужно у всех в классе узнать аллергии и исходить из этого.

В старшей школе, где сейчас учится мой сын (перешел в 10-й грейд), стоят автоматы с газировкой и снеками (платно, конечно), но многие дети, в том числе и мой, берет с собой ланч-бокс с едой. Опять же – тут в школах полный интернационал (например, у Влада в классе учились дети из 15 стран, в то числе из Ямайки, Китая, Афганистана, Великобритании, Багам, Мексики, Малайзии, Индии, Конго и т.д.), и всех удовлетворить бывает трудно.

– Еще меня в соцсетях очень впечатлило видео про уроки физкультуры, где изучают теорию (нутрициологию, тарелку питания), приемы самообороны. Действительно все так круто?

– Многое, наверное, зависит от учителя. В нашей школе физкультура – это часто "делайте, что хотите": футбол, баскетбол и т.п. Кстати, уроки физкультуры – ежедневно, и это обязательный предмет. Потому что детский спорт в Канаде – это популярно, престижно и часто очень дорого, когда переходит из разряда "просто мяч погонять" в профи.

Многие школы имеют свои команды, например, в 7-м классе Владу предложили попробовать волейбол. Это бесплатно, но тренировки были перед началом занятий в 8 утра, а на игры возят родители. Год он проходил, дальше начался баскетбол, и Влад сказал: "Я пас". Меня очень впечатлило на играх, как дети поддерживают друг друга. Просто результативная подача – и они хлопают игроку, кричат: "Good job!" В то же время при неудачах, столкновениях, попал кто-то кому-то по голове мячом – нет агрессии. Тренер тоже не орет "куда прешь!" или "ты слепой?", а говорит: "It’s ok, don’t worry!" Это очень круто и приятно, даёт желание продолжать.

Секция тхэквондо не при школе будет стоить $165 (около 5000 гривен) за два раза в неделю. В нашем ближайшем центре также есть Acro Dance – $100 (ориентировочно 3000 грн) за 12 занятий, бадминтон – около $10 (300 грн) за урок, йога примерно так же, но платить нужно наперед за 8-12 занятий, бассейн – $3 (90 грн).

Недавно в местной мамской группе читала о хоккее. Тут посерьезнее дела: экипировка, коньки – цена зависит от уровня, лиги, приняли ли в хоккейную академию. Сезон в команде (сентябрь – март) – $800 (около 23 900 грн), если еще дополнительные занятия, то это уже $2000 (почти 60 000 грн). В академии – целых $6000 (почти 180 000 гривен!). В частных хоккейных клубах, говорят, нужно умножать еще на 2-3! Плюс время на отвези-привези с тренировок, короче, не для слабых духом родителей (смеется).

Кроме того, тут очень популярен баскетбол, бейсбол, фигурное катание, футбол (не сокер). Все семьи занимаются спортом по сезонам: летом – байдарки, доски, велики, зимой – лыжи, коньки. Особенно меня впечатляют мамочки, которые бегают с колясками или катаются с ними на роликах.

– Образовательный волонтер и мама двух мальчиков Ольга Ульрих в интервью OBOZ.UA рассказывала, что в школах США дети спокойно могут бросить пирогом в директора. Признаюсь, история меня очень шокировала, хотя это вполне приемлемо для американского менталитета. Замечала ли ты что-то похожее в канадских школах? Там такая же жесткая субординация между учителем/директором и учениками, как в Украине?

– Да, такое практикуется. У нас был не пирог, но тоже я была в шоке (смеется).

Это был школьный "карнавал". Вроде бы обычное мероприятие в стенах школы, но интересны несколько моментов:

Праздник с играми и призами организовали, чтобы собрать деньги и удешевить трехдневный лагерь для 7-классников. Для этого старшие дети должны были поработать – с 15:00 до 19:00 каждый ученик волонтерил на определенной локации. Он не развлекался сам, а организовывал игру и помогал веселиться младшим классам. Владу досталась зона с мелками.

для 7-классников. Для этого старшие дети должны были поработать – с 15:00 до 19:00 каждый ученик волонтерил на определенной локации. Он не развлекался сам, а организовывал игру и помогал веселиться младшим классам. Владу досталась зона с мелками. Поддержали праздник очень много детей и родителей. За 10 долларов (300 гривен) можно было купить 25 билетиков, а значит, обойти почти все из 30 локаций. Отдельно пригласили продавцов разных перекусов, снеков и напитков.

За 10 долларов (300 гривен) можно было купить 25 билетиков, а значит, обойти почти все из 30 локаций. Отдельно пригласили продавцов разных перекусов, снеков и напитков. Учителя и директор участвовали наравне с учениками и согласились, конечно, за деньги в общую копилку, чтобы их "топили" в бочке с водой! Ребенок покупает билетик, ему выдают мячик, и он должен попасть им в мишень – тогда стульчик опрокинется и директор нырнет в резервуар с водой. Ну реально, представьте наших учительниц с начесами в Dunk Tank? (Смеется.)

По-моему, это очень круто – быть на одной волне с детьми, давать им возможность заботиться о младших и своим трудом заработать какие-то блага, наглядно демонстрировать, что учителя – далеко не боги, которых "стоять-бояться" и "вам слово не давали". Учительницы могут и в футбол на переменке с учениками погонять.

– Ольга, которая уже много лет живет в США, обратила внимание на интересный момент: если в Украине система образования воспитывает вундеркинда, то есть делает акцент на знания, то американцы учат жить в принципе. Как в Канаде?

– Так и есть. Тут нормально, когда детям дают задание рассчитать бюджет семьи или распорядится миллионом долларов. Они ищут реальные сайты с ценами на автомобиль, дом и что там хотят купить, не забывают о налогах. Огромный упор делается на коллективные задания, работу в группе, коммуникацию между собой, совместные проекты. Это то, что сложно нашим детям, потому что у нас в школах в основном все работы самостоятельные и единоличные. Поэтому наших людей ставит в тупик такое очень популярное тут понятие, как networking. У нас каждый сам за себя, тут же налаженные связи решают все.

– Она также рассказывала, что приятно поразила американских педагогов, когда начала носить им подарки и цветы на последний звонок. Принято ли такое в Канаде?

– Тут не принято дарить подарок учителю и цветы, тем более от родителей. Я ни разу так не делала и не видела такого. Но наши люди часто этим занимаются, пишут в группах местных, советуются или, наоборот, предлагают свои товары на презенты в школу. Зато учителя часто делают подарки ученикам. Это мелочи типа стикеров или популярного тут замороженного сока в трубочке.

– Какое отношение в канадских школах к прогулам? Украинская журналистка Полина Новикова, которая после полномасштабного вторжения уехала в Германию и работает там учительницей, рассказывала страшные вещи: родителей могут даже посадить в тюрьму за пропуски детей. Существуют ли какие-то наказания? Другая наша собеседница, издательница Полина Неня, делилась, как ее сыну запретили посещать школу в Испании из-за того, что он принес швейцарский нож.

– Прогулять без причины нельзя – сразу звонят родителям, что ребенок не дошел до школы или ушел из нее. Они отвечают за детей. Помню, как на острове был переполох из-за Влада. Там ездили школьные автобусы и забирали по маршруту детей, а после учебы так же развозили по домам, родители должны выводить и встречать.

В тот день школьный автобус приехал на 5 минут раньше. До нашего дома пару минут по прямой. Влад нормально вышел из транспорта, в это же время мы вышли из подъезда. И тут звонит взволнованная классная руководительница, которой позвонила обеспокоенная водитель автобуса из-за того, что ребенка никто не встретил и он ушел сам в пустоту. Папа, конечно же, объяснил, что все ок, мы сразу же встретились и пришли домой вместе. Учитель настойчиво попросила дать Владу трубку, чтобы удостовериться.

На следующей день уже водитель автобуса спросила, все ли было нормально, можно ли ей на будущее отпускать мальчика одного и далеко ли ему до дома, знает ли он, как туда дойти. Потому что они, когда едут по маршруту, отмечают каждого школьника по имени – забрали-доставили. Круто, конечно, и можно быть спокойным за своего ребенка.

В Ванкувере почти нет автобусов, потому что погода позволяет гулять, и все живут практически в пешей доступности от школ, кому далеко – везут родители, или дети постарше на великах едут. Поэтому контроль по телефону, а если нужно, чтобы ребенок не вышел по болезни, то родителю достаточно позвонить в офис школы, справки не нужны.

Если хочется уехать в отпуск посреди года – тоже без проблем, надо взять специальную форму в школе, обойти учителей и подписать, что они не против и ты потом догонишь темы и проекты (для этого есть время перед уроками, когда учителя все ждут тех, кто хочет досдать/позаниматься дополнительно). Насколько я знаю, если прогулы ребенка регулярные, а родители не реагируют, то школьный округ может передать дело в социальные службы или полицию, в некоторых провинциях есть штрафы.

– Обращают ли в школах внимание на почерк? Какое отношение к левшам? Например, в СССР их принудительно переучивали писать правой рукой.

– Нет, не обращают внимания ни на почерк, ни на помарки. Дети могут писать карандашами, стирать, почти все пишут полупечатными буквами, каллиграфический почерк тут очень не у многих и явно не в школе (смеется). Нет тетрадей, полей, подсчета и отступа клеточек (тетрадей в клеточку тоже почти не используют, все в линию). Пишут на распечатанных заданиях либо на листах в линию, это все, пока нужно, хранится в папке-скоросшивателе.

А какое может быть отношение к левше, я даже не знаю. Это же не патология, и мне кажется, никто нигде давно не переучивает их на правую руку. Единственное, что сын говорит, спрашивают на уроках труда (работа с металлом, деревом, кухня), потому что от этого зависит техника безопасности на станках и с приборами.

Если затронуть тему "нетипичных" детей, то в Канаде все дети учатся вместе: дети с инвалидностями, дети с аутизмом, разными расстройствами – все вместе, возможно, с дополнительными помощниками, присутствующими в классе. И да, они могут себя странно или шумно вести – в общей массе остальные нормотипичные дети относятся с пониманием, стараются помогать им, не обижают. В моем городе есть школа, где обучаются полностью неслышащие дети – тоже смешанные классы со слышащими.

– Как происходит коммуникация с учителями? Знаю, что в Германии и США общение идет по e-mail. Есть ли родительские собрания? На что сдаете средства?

– Родительское собрание бывает дважды в году. Каждому назначено свое время, учитель говорит об ученике с глазу на глаз с его родителями. Это экономит время и оставляет всю информацию конфиденциальной.

После ковида прижилась практика онлайн-встреч: выбираешь удобное время и общаешься 10 минут. Честно признаюсь, воспользовалась лишь раз – нет времени из-за работы, да и не вижу в этом смысла особого.

По каждому предмету идет отчет в школьной программе после завершения семестра, и я так вижу, где пробелы и успехи. Вся коммуникация со школой идет через e-mail: если что-то случается или учитель видит, что ребенок не успевает, – сразу пишет письмо, ты так же отвечаешь, и вы договариваетесь что делать.

– По данным исследований, более 51% украинских школьников в возрасте 10-14 лет сталкивались с буллингом, а 67% подростков 11-17 лет имели опыт травли. Как эту проблему решает школа в Канаде?

– Как я ранее вспоминала, вся коммуникация со школой идет через e-mail. Таким же образом тут принято реагировать на конфликтные ситуации в школе. Я сразу объяснила сыну, что тут нельзя решать проблемы кулаками – ты идешь к учителю и жалуешься. И да, с нашим менталитетом это непросто и стыдно, но в противном случае проблемы будут у тебя.

Говорят, тут принцип: кто первый пожаловался, тот и прав. Возможно, и так. У Влада была ситуация, когда его словесно доставал одноклассник, физически он явно слабее сына, поэтому буллил матом, а потому что наполовину русский, можно представить, ЧТО он говорил.

Учительница заметила конфликт по их позам и лицам, но не поняла из-за языка, в чем суть. Она написала мне развернутое письмо: что произошло, когда, какие меры она приняла, что она держит этот вопрос на контроле. Я, в свою очередь, написала письмо директору, указала, что это не первый случай с этим учеником, что еще в младшей школе были конфликты с другими украинцами (и это правда), что "это дискриминация по национальному признаку, которая доставляет душевные страдания и мешает учебе моего сына". Главное – красиво и правильно все описать, что по сути и есть правда, просто мы так не привыкли. Как результат, их обоих вызвали к начальнику охраны школы, где в присутствии психолога каждый рассказал свою версию ситуации.

Мальчик пытался сказать, что он не знает значения слов на русском, типа просто повторил, что слышал. Влад перевел четко, что он сказал и в каком контексте, на английский, и педагоги сделали свои выводы. Нам сообщили, что вызвали его родителей в школу, мальчика отстранили на несколько дней от учебы. А нас попросили войти в "очень тяжелую жизненную и семейную ситуацию" этого ребенка, и больше никаких проблем с ним не было, конфликт был улажен. На самом деле тут с такими делами очень серьезно, несколько подобных ситуаций – и в личном деле ученика появится отметка об агрессивном или деструктивном поведении, которая далее будет сопровождать его и при поступлении и даже при принятии на работу.

– Какие правила использования гаджетов действуют в школах Канады? Например, запрет смартфонов в нидерландских учебных заведениях показал неожиданные результаты: ученики стали более сосредоточенными и имеют лучшее социальное взаимодействие друг с другом.

– В нашей школе телефоны запрещены на уроках, если только учитель не разрешил в каких-то образовательных целях.

В младшей школе были полностью запрещены, даже звонить родителям можно было только из офиса и наоборот. Но честно говоря, дети все равно умудряются втихаря пользоваться – на то они и дети.

– Помню, ты как-то писала в Facebook историю, как твой сын Владислав не разрешил его называть в школе Владом, потому что для канадцев Влад – это Владимир. Твой ребенок не хотел ассоциироваться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Какая в вашей школе в целом ситуация с россиянами? Поднимается ли тема политики?

– Конечно, вопросы поднимаются и по Украине, и по Палестине, поскольку учатся дети из всех стран – это неизбежно. Канадцы понимают, что живут в мультинациональной стране, где все иммигранты. Поэтому учителя, конечно, стараются сгладить углы, но это не всегда удается.

Сын моей подруги делал проект в младшей школе и выбрал темой Украину. Учитель попросил ребенка не использовать слово "террористы". Понятно, какие эмоции это вызвало у ребенка и родителей. Мама пошла в школу и популярно объяснила, что происходит на нашей родине, кто виноват и как мы имеем полное право называть агрессоров и убийц своими именами. На следующий день она получила письмо, что ее сын имеет право писать, как он чувствует, и извинились за недоразумение.

– Какие ограничения или правила относительно одежды действуют в школах Канады? Видела видео, что дети могут прийти школу в пижаме.

– Никаких ограничений по одежде и прическам нет. Ходят как хотят и в чем хотят. Часто можно встретить в пижамных штанах в клетку и кроксах.

Есть специальные дни, когда все приходят в пижамах – и учителя тоже, есть дни розовой и оранжевой футболки, когда все надевают их. Первая – это акция против буллинга, унижения, давления и агрессии, вторая – памяти представителей коренных народов Канады, пострадавших от системы индейских школ-интернатов. Перед Рождеством часто устраивают целую неделю прикольных нарядов. Например, в понедельник все приходят в новогодних шапках, во вторник – в красной и зеленой одежде, среда – день праздничных свитеров, четверг – сумасшедшие прически, и в завершение – пижамная "туса".

На Хеллоуин все приходят в костюмах в школу, все – это и учителя, конечно же. Вот тут есть правило: никакого оружия, даже игрушечного, никаких костюмов, намекающих на какую-то нацию или народ, никаких костюмов, унижающих любой гендер. А гендер тут может выбирать каждый ребенок! Тут принято возле имени в письме в подписи, например, указывать, как обращаться: he, she, they. Еще когда мы заполняли анкету для зачисления в школу, в ней был такой вопрос, и вариантов ответов было более двух. Как-то в домашке по французскому языку учитель написала в объяснении, что подружка (она) – это elle, он – il, и если друг считает себя "они" – то это iel.

Признаюсь, что это для нас странно. Но оказывается, в результате общенациональных консультаций с заинтересованными сторонами Статистическое управление Канады включило новые и измененные вопросы о поле при рождении и гендере в Тест переписи населения 2019 года.

Отмечу сразу для тех, кто не в теме: гендер – это не про сексуальную ориентацию. Вот дословное объяснение на сайте правительства: "Гендерная идентичность" относится к внутреннему ощущению человека как женщины, мужчины, того и другого, ни того, ни другого или где-то в гендерном спектре. Он влияет на то, как люди воспринимают себя и друг друга, как они действуют и взаимодействуют, а также на распределение власти и ресурсов в обществе. Вопрос признает, что гендерная идентичность может меняться со временем".

Сейчас есть семь вариантов ответа на этот вопрос, включая женщину, мужчину, небинарного человека, трансмужчин и женщин и… Two-Spirit. Это термин, используемый некоторыми коренными народами Северной Америки для обозначения человека, который воплощает в себе как женские, так и мужские духи. В классе Влада есть одна девочка they, есть и преподаватель-трансгендер. Кстати, сын затрудняется сказать какого пола они были вначале, и это его вообще не беспокоит. Часто можно слышать в основном от наших иммигрантов, что тут навязывают ЛГБТ, но по-моему, это просто открытая информация для детей обо всех аспектах жизни и поддержка людей. Да, в школах висят радужные флаги, так они же есть и на церквях тоже.

– Недавно мы публиковали обращение учительницы из Турции к родителям, которое стало вирусным. Педагог подчеркивала, что ее работа – учить ребенка, но для того, чтобы получить хороший результат, родители также должны работать над определенными вещами. Какую роль как мама ты играешь в обучении Влада?

– Я лично никакой роли не играю в обучении сына. Я свое отпахала в младшей школе Украины (смеется). В Канаде только один раз смогла помочь Владу – в написании сочинения, и то потому, что я сама научилась писать по всем правилам до этого в канадской школе для взрослых. На этом я собаку съела. Остальное – нереально, поскольку здесь дети даже в столбик считают не так, как нас учили. Что уж говорить о сроках.

Вообще, у работающих родителей нет времени сначала самим выучить предмет, а потом помочь ребенку. Волонтерство в школе тоже отпадает с нашими графиками работы. Есть мамы, которые не работают, они, конечно, полностью вовлечены, шутят, что работают такси для детей, развозя по школам/секциям, приходя на концерты и ярмарки. "Маємо що маємо" (смеется).

