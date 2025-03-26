'Ты не достоин посещать школу': украинка поделилась, как ее сына наказали в Испании за маленький швейцарский нож

Украинская телеведущая, издательница и дизайнер Полина Неня рассказала, что ее сына наказали за то, что он принес на уроки маленький швейцарский нож, что запрещено. Парня отстранили от занятий на неделю. Таким образом, школьнику показали, что он не достоин посещать школу.

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Об этом фэшн-эксперт рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, в Испании очень плохо относятся к прогулам уроков. Остаться дома дети могут только по состоянию здоровья.

"Если это не касается здоровья ребенка, то чтобы просто прогуливать школу, такого нет. Однажды мой сын принес маленький швейцарский нож в школу, а это запрещено. И его наказали – неделю не допускали к посещению школы. Когда я обсуждала эту ситуацию с моими подружками, то шутила, что теперь он будет постоянно носить тот нож, лишь бы не ходить в школу. На самом деле в Испании такое наказание имеет совершенно другое значение, потому что значит, что ты не достоин посещать школу целую неделю", – поделилась Неня.

По ее словам, в Испании детей до 13 лет может забрать со школы только определенный человек. Здесь действует строгий контроль за безопасностью школьников после уроков. Кроме того, у испанских учеников мало каникул. Школьники отдыхают только на Рождество, Пасху и летом.

Няня говорит, что в Испании система детского образования построена так, чтобы родители могли работать и не отвлекаться. Она также поделилась, что наибольшим расходом на обучение является приобретение учебников для детей. В частности, их стоимость составляет около 700 евро (31 500 гривен) в год. Кроме того, в частных школах обязательна форма, которая стоит около 400 евро (18000 гривен).

Читайте на OBOZ.UA полное интервью с Полиней Неней в пятницу, 28 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дети в испанских школах каждый день получают сезонные фрукты, а вместо компота – апельсиновый сок. Кроме того, в меню обязательно присутствует слоеный салат с добавлением овощей, а также мясо и рыба – хек, треска, лосось.

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