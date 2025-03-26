Мало каникул, строгий контроль и учебники за 700 евро: украинка рассказала интересные факты о школах в Испании

В Испании детей до 13 лет может забрать со школы только определенный человек. Здесь действует строгий контроль за безопасностью школьников после уроков. Кроме того, в этой стране плохо относятся и к прогулам обучения без причины.

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Об этом рассказала украинская телеведущая, издательница и дизайнер Полина Неня, которая из-за полномасштабного вторжения была вынуждена в целях безопасности выехать вместе с тремя детьми в Испанию, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, у испанских учеников мало каникул. Школьники отдыхают только на Рождество, Пасху и летом.

Няня говорит, что в Испании система детского образования построена так, чтобы родители могли работать и не отвлекаться.

"В испанских школах намного меньше каникул, чем, например, во французских. Когда во Франции в среду выходной, а потом одни каникулы, тогда уже другие, в Испании их только три вида: рождественские, пасхальные и летние. Система детского образования здесь создана таким образом, чтобы помогать родителям работать и не отвлекаться. Потому что очень многие испанцы обычно имеют двух-трех детей, и, конечно, когда часто каникулы, работать в нормальном режиме практически нереально", – делится телеведущая.

Она также поделилась, что наибольшим расходом на обучение является приобретение учебников для детей. В частности, их стоимость составляет около 700 евро (31 500 гривен) в год. Кроме того, в частных школах обязательна форма, которая стоит около 400 евро (18 000 гривен).

Неня рассказала, что в Испании дети могут оставаться на второй год обучения не раз. Главными предметами являются испанский язык и математика, однако их преподавание отличается от украинских школ.

"В испанской школе система оценивания от одного до десяти баллов. Для Испании, например, абсолютно нормально, когда ребенок остается на второй год или даже дважды за весь период обучения. Испанцы считают важнейшими предметами испанский язык и математику, и это составило большие трудности для моих детей. Потому что они уже очень легко говорят на испанском, но сами понимаете, что такое грамматика, и наверстать ту, которая была с первого по десятый класс, очень сложно", – поделилась дизайнер.

Читайте на OBOZ.UA полное интервью с Полиней Неней в четверг, 27 марта.

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