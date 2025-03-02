Вкусно, полезно и для украинцев бесплатно, но есть одно 'но': как питаются дети в школах Испании

Дети в испанских школах каждый день получают сезонные фрукты, а вместо компота апельсиновый сок. Кроме того, в меню обязательно присутствует слоеный салат с добавлением овощей, а также мясо и рыба – хек, треска, лосось. Для украинских школьников такое питание бесплатно.

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Об этом в ТікТок рассказала украинка Вера Вовчик, которая третий год проживает в Испании вместе с сыном. Несмотря на то, что дети получают полезные блюда, нередко их заставляют есть то, чего они не хотят. В частности, им нужно съесть хотя бы несколько ложек.

"Вместо компота апельсиновый сок и сезонные фрукты. Так питаются дети в испанских школах включительно с шестым классом. Для украинцев с временной защитой питания в школах абсолютно бесплатное, за него платит государство. Каждый день дают обязательно салат слоеный с добавлением моркови, свеклы, часто дают рыбу, мясо. Рыба – это хек, щепа, лосось", – делится Вовчик.

"Единственное, что мне не нравится в испанских школах, это то, что детей иногда заставляют есть то, что они не хотят. И зависит это от фирмы, которая обслуживает определенную школу, которая привозит питание и от работающих там мониторов, которые раздают детям еду", – добавляет она.

Кроме того, ученикам, которые нуждаются в особом питании, можно заказать отдельное меню. В частности, это касается безлактозных или безглютеновых блюд. Родители получают меню своего ребенка на месяц.

Также в учебных заведениях дети-мусульмане могут выбрать халяльное меню. Если в особом питании школьник нуждается в состоянии здоровья, то родителям нужно предоставить справку об этом. Раз в месяц дети едят праздничное меню, когда им дают бургер или, например, мороженое.

Родители, которые платят за питание, тратят на это около 100 евро в месяц (чуть больше 4 тыс. грн).

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