'Испанские учителя в шоке от украинских детей': украинка поделилась впечатлениями о школе, где учится ее сын

Украинские школьники самые сильные в испанских классах и имеют самые лучшие оценки в школах. Более того, наши дети принимают участие в местных олимпиадах.

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По словам украинки Веры Вовчик, которая третий год проживает в Испании вместе с сыном, местные учителя шокированы уровнем знаний украинских школьников, ведь они имеют лучшие знания среди своих сверстников. В сообщении в ТікТок она отмечает, что детям даже не нужен репетитор для изучения испанского языка.

"Испанские учителя реально в шоке от украинских детей. Прихожу я к классному руководителю в испанскую школу, чтобы поговорить, как там обучение у моего сына и нужна ли ему помощь с изучением испанского. А живем мы уже третий год в Торревьесе и в классе с моим сыном учится семь украинцев. А есть классы, где и 9-10 украинских детей. И тут мне учитель выдает, что украинские дети самые сильные в классе, что у них лучшие оценки – это 9-10 баллов по всем предметам. А здесь 10-балльная система оценивания. И говорит, что моему сыну ни один репетитор не нужен по изучению испанского, потому что он лучший в классе и знает даже лучше, чем носители языка", – делится Вовчик.

Она отмечает, что создается впечатление, будто олимпиады по математике посещают только украинские дети. Более того, женщина уверяет, что именно они выиграют. По ее словам, способствует этому подготовка по этому предмету, в которой дети из Украины опережают испанских.

"Наш украинский мальчик, он ходит в старшую школу, ему почти 13, его отправляют на олимпиаду по математике. Такое впечатление, что на олимпиады по математике ходят только наши украинские дети. И они, кстати, выиграют. Потому что очень сильная у них подготовка по математике. Они на несколько шагов впереди математики, по сравнению с испанскими детьми", – рассказывает украинка.

По ее словам, наши дети показывают высокий уровень образования, чего не ожидали испанские учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одной из португальских школ разгорелся скандал, ведь на уроках детей не отпускают в туалет и они в начальных классах должны сидеть на занятии почти полтора часа. Так школьников вроде бы пытаются приучить к дисциплине.

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