Директора школы бросили в бочку с водой: журналистка рассказала о случае в Канаде, который бы шокировал украинцев

Украинская журналистка Анастасия Шкала, которая почти четыре года живет в Канаде, рассказала, как проходил "карнавал" в школе. Так, праздник с играми и призами устроили, чтобы собрать средства и сделать дешевле трехдневный лагерь для 7-классников. Для этого старшие дети работали, а именно волонтерили на локациях, помогая веселиться младшим классам.

Видео дня

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Шкала также рассказала, что на праздник были приглашены продавцы различных перекусов и напитков. За 10 долларов (300 гривен) можно было купить 25 билетов и обойти почти все 30 локаций, а педагоги участвовали наравне с учениками.

На одной из локаций директора школы "топили" в бочке с водой. Так, школьник покупает билет и получает мячик, которым нужно попасть в мишень и тогда опрокидывается стульчик, а директор ныряет в бочку. По ее словам, в Украине от такого были бы в шоке.

"Учителя и директор участвовали наравне с учениками и согласились, конечно, за деньги в общую копилку, чтобы их "топили" в бочке с водой! Ребенок покупает билет, ему выдают мячик, и он должен попасть им в мишень – тогда стульчик перевернется, а директор нырнет в резервуар с водой. Ну вот представьте наших учительниц с начесами в Dunk Tank?", – делится украинка.

Она также рассказывает, что канадские учителя могут поиграть с учениками на перемене в футбол. Кроме того, подобными поступками как на праздниках, так и во время учебы, они показывают, что на одной волне с детьми.

Ранее OBOZ.UA писал, как проходит обучение в школах Канады, где дети ходят на уроки в пижамах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!