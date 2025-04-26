Дети учатся с помощью голосовых сообщений WhatsApp: почему в Ливии приобретает популярность 'теневое образование'

Политический и социальный кризис в Ливане заставил родителей искать "теневое образование" для своих детей. В частности, пренебрежение со стороны властей обучением за государственные средства усиливает социальное неравенство. В связи с этим учителя государственных школ, получающих малые зарплаты, становятся частными преподавателями, чтобы увеличить свой доход.

Видео дня

Многие педагоги проводят уроки с помощью голосовых сообщений в WhatsApp. Родители считают, что такое обучение абсолютно неэффективно. Так, школьникам приходится нанимать репетиторов, что компенсировать образовательные потери, информирует Рhys.org, ссылаясь на результаты исследования.

По словам родителей, из-за этого дети больше играют, однако не учатся. Кроме того, многие учителя продолжают получать зарплату в ливанских фунтах. Предоставленные государством образовательные ваучеры, хоть и до сих пор доступны, стали недостаточными для покрытия растущих расходов на обучение.

Поскольку частное образование стало в основном недоступным, многие школы перешли на недорогое онлайн-обучение или временно закрыли и уволили учителей. В то же время, государственные учебные заведения получили значительный поток учеников, которые перешли к ним из частных.

Недофинансированность государственного образования лишает школьников качественного обучения и подрывает профессию учителя. Особенно это касается незащищенных категорий населения.

Значительное количество старшеклассников рассматривают возможность покинуть школу, чтобы работать удаленно и помогать своим семьям.

"К сожалению, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Однако есть надежда на укрепление государственного образования, о чем свидетельствуют национальные планы по укреплению государственного сектора и улучшению экономического статуса учителей", – говорит один из исследователей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что миллион учеников в Алжире ежегодно остается на второй год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!