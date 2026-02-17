Дети учили русский и пели гимн РФ: стала известна судьба подпольной школы УПЦ МП в Киеве

Подпольная школа, которая действовала при монастыре Украинской православной церкви московского патриархата "Голосеевская пустынь" прекратила свою деятельность. Директор заведения публично заявила, что дети больше не будут получать "образовательный продукт", который, по ее мнению, был полезным.

Об этом рассказал представитель Офиса языкового омбудсмена Игорь Спиридонов, информирует Вчися.Медиа. По его словам, реакция на такие случаи должна быть быстрой и жестокой, чтобы ни у каких религиозных или иных учреждений не возникало соблазна играть в опасные игры, ведь речь идет об интеграции украинских детей в московское идеологическое пространство. Чиновник также отметил, что со стороны Офиса языкового омбудсмена также будет реакция в пределах полномочий.

"Реакция на такие случаи должна быть быстрой и жесткой, чтобы ни у каких религиозных или иных учреждений не возникало соблазна играть в опасные игры, ведь речь идет об интеграции украинских детей в московское идеологическое пространство, а также о навязывании имперских и большевистских символов. Со стороны Офиса языкового омбудсмена реакция также будет в пределах наших полномочий", – сказал Спиридонов.

Как известно, дети, которые посещали эту школу, формально были зачислены в частное заведение в Хотяновке за пределами Киева, однако фактически учились на территории Голосеевского монастыря. Поэтому будут проведены соответствующие проверки деятельности объекта хозяйствования, принято решение в установленном порядке и обнародовано на официальных ресурсах Офиса языкового омбудсмена.

Школьники учились по учебникам 1960-х годов, напечатанным на русском языке. Кроме того, во время занятий применялась запрещенная в Украине символика и негосударственный язык в образовательном процессе, что оправдывало действия государства-агрессора. Также организаторы подпольной школы открыто заявляли, что обучают учеников не по стандартам Министерства образования и науки, считая их такими, которые якобы ограничивают свободу граждан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Голосеевском районе столицы, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работала подпольная школа, где детям преподавали по советским учебникам, показывали российские фильмы и учили советских песен и стихов Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю. По данному факту проводится соответствующая проверка.

Всего в заведении училось более 60 учеников с первого по девятый класс. По словам руководительницы, в учреждении работает 16 учителей, кроме того, есть собственная охрана. Основана так называемая православная школа "Перспектива" для христианских детей и работает с февраля 2025 года. Здесь придерживаются советской системы образования и для некоторых старых "советских" и новых "не советских" дисциплин придумали новые названия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно об учебнике "Арифметика" 1966 года выпуска, по которому учили детей в подпольной школе при УПЦ МП в Киеве.

