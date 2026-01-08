Пионеры, колхоз, Первое мая. Что известно об учебнике 'Арифметика' 1966 года выпуска, по которому учили детей в подпольной школе при УПЦ МП в Киеве

В учебнике по арифметике 1966 года выпуска, по которому учили детей в подпольной школе при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", изображены пионеры и советская символика, а ученики должны решать задачи о колхозе, комсомольцах и Первом мая. Авторами учебной литературы являются Александр Пчёлко и Григорий Поляк.

Фотографиями учебника поделилась журналистка-расследователь Анна Бабинец на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, для чего украинским детям вкладывают "исторический мусор" в головы и они учатся добавлять, вычитать и делить вещи, которых не существует в реальности. По ее словам, обучение по таким учебникам может наносить детской психике непоправимый вред.

"Арифметика" 1966 года выпуска. По этому учебнику в церковной школе при русской церкви обучают украинских школьников 6-10 лет. Нашла я этот учебник советских времен и немного полистала. Пионеры. Комсомольцы. Колхоз. Первое мая. Почему весь этот исторический мусор должен быть в головах у детей, рожденных в независимой Украине? Как вообще современные дети могут прибавлять, отнимать, делить вещи, которых не существует в реальности? Взрослые должны быть по-настоящему извращенными, чтобы по таким учебникам учить детей и гордиться этим. Мне кажется, обучение по таким учебникам может нанести детской психике непоправимый вред. Я вот полистала задачки про пионеров и колхоз, и уже стало нехорошо", – написала Бабинец.

Украинцы в комментариях отмечали, что за подобное обучение родителей нужно лишить родительских прав. Кроме того, такое образование напоминает не семейный клуб, а настоящую секту. Некоторые удивлялись, что в голове у взрослых, которые хотели "законсервировать" это мировоззрение в детях. А кто-то не мог понять, как современным школьникам объясняли, что такое "колхоз", "комсомол" и "пионерский отряд".

"Даже на последнем десятилетии совка кажется по такому трешу не учились. Максимум, добавляли яблоки и груши".

"Я родителей, которые заставили своих детей там учиться, лишила бы родительских прав. Потому что такое издевательство над детьми надо наказывать, им как сейчас в нормальную школу вернуться, в нормальную жизнь".

"Кажется мне, именно этот учебник был выбран из-за концентрации в нем рускомирности. Если бы существовал учебник церковно-приходской РПЦ-арифметики, то может он победил бы советский – но это, наверное, уже совсем архаика".

"Господи, за что?! Ну а если серьезно – это же не клуб, это настоящая секта".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Голосеевском районе столицы, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат советским песням и стихам Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю. По данному факту уже проводят соответствующую проверку.

