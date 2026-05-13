Дети умеют пользоваться телефонами, но не знают, как бросать мяч: новое исследование шокировало Британию

Опасения родителей относительно того, что современное поколение детей растет малоподвижным и ставит свое здоровье под угрозу, подтвердило новое исследование. Согласно ему, современные дети чаще имеют собственный смартфон, чем владеют навыками бросания мяча.

По крайней мере, об этом свидетельствуют собранные в Великобритании данные, пишет издание The Sun. Статистика впечатляет: три четверти детей в возрасте от 10 до 12 лет уже являются владельцами смартфонов. В то же время только 43% юных британцев в возрасте 9-10 лет способны правильно бросить мяч от плеча – это движение присуще многим видам спорта и требует достаточной силы и координации.

Эти данные были обнародованы в отчете Inactive Nation ("Пассивная нация"), подготовленном Центром социальной справедливости. "Мы воспитываем поколение, которое умеет листать ленту раньше, чем бросать мяч, и скролить быстрее, чем бегать. За это они платят своим физическим и ментальным здоровьем", – прокомментировал его выводы бывший британский министр школьного образования от консерваторов Джон Нэш.

Он также отметил, что намерение лейбористов ограничить доступ к соцсетям для подростков в возрасте до 16 лет – это шаг в правильном направлении, но лишь часть решения проблемы. По мнению Нэша, жизненно необходимо смотивировать детей отложить телефоны и начать проводить время на улице: играть, двигаться, закалять силу и стойкость.

Отчет свидетельствует, что половина учеников начальных школ в Англии не достигают базового уровня активности, необходимого для здоровой жизни. Дети в возрасте 10-11 лет проводят в интернете в среднем три часа в день.

Директора школ отмечают, что не могут самостоятельно преодолеть зависимость детей от смартфонов. На ежегодной конференции британского профсоюза школьных лидеров NAHT в Белфасте делегаты проголосовали за разработку общенациональных рекомендаций по безопасности в интернете. Это должно помочь семьям установить четкие границы в использовании экранов.

Сейчас правительство Соединенного Королевства уже внесло поправку в законопроект о благополучии детей и школы, чтобы сделать запрет на использование мобильных телефонов в учебных заведениях официальной и обязательной. На очереди – реализация соответствующих мер.

