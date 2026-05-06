Молодежь в Украине проводит перед экранами до 16 часов в сутки: результаты исследования

Украинская молодежь от 14 до 23 лет проводит за экранами от 6 до 16 часов в сутки, при этом практически отсутствует контроль со стороны родителей. Младшие дети могут пользоваться одновременно несколькими устройствами. Телефон функционирует как параллельный или фоновый экран – листания соцсетей во время учебы, работы или игры на компьютере. Это формирует режим постоянного частичного внимания и фонового присутствия медиа.

Такие данные стали известны из результатов исследования медиапотребления украинцев. Для молодежи характерна самая высокая интенсивность фоновости, мультиэкранности и постоянного листания ленты во время учебы или общения.

Фоновый контент описывался участниками исследования не как выбор развлечения, а как необходимость заполнить тишину – "чтобы не оставаться с мыслями", "музыка вслух – чтобы перебить". Тишина заставляет встречаться с тревогой, неопределенностью и тяжелыми эмоциями. Фоновый контент выполняет функцию эмоционального буфера, ведь позволяет заниматься делами, не погружаясь во внутреннее состояние.

Также молодежь нуждается в контенте для самопознания, но потребляет его пассивно, когда он появляется в ленте. Среди подростков 14-17 лет наиболее популярные платформы TikTok, YouTube, Instagram предлагают русскоязычный контент по инерции. В то же время для школьников важен формат и эмоциональная привлекательность контента.

Из-за ограниченной доступности украинских переводов молодежь потребляет русские версии озвучки контента, хотя предпочитает украинский язык. 59% подростков 14-17 лет по крайней мере раз в неделю потребляет как англоязычный контент, так и русскоязычный. Видеоконтент продолжает становиться главным источником информации, особенно среди младшей аудитории.

