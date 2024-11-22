'Дети уничтожают унитазы, учителя молчат'. Крик души директора лицея о тотальном безразличии украинцев поразил сеть

В сети активно обсуждают пост директора гимназии в городе Каменское на Днепропетровщине Андрея Олейника, который рассказал, как школьники в погоне за трендами забывают о взаимном уважении и морали. По его словам, на фоне того, что государство продолжает формировать современное образовательное пространство, некоторые ученики позволяют себе включать в школах русскую музыку, разрисовывать стены, портить школьное имущество, чтобы снять видео в Tik-Tok и курить вейпы.

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На своей странице в Facebook педагог подчеркнул, что проведение реформ не поможет, если дети в Украине продолжат быть безразличными. Стремление "быть в тренде" делает школьников жестокими.

"Главное – быть в тренде. Например, зайти в школьную туалет, вылезть с ногами на унитаз, снять на нем Tik-Tok, завалить его и побежать, громко смеясь. Или пойти в столовую, набрать яблок и забрасывать их в тот унитаз, чтобы он забился. И совершенно неважно, что потом придет слесарь, которому уже за 70+, вместе с женщиной такого же возраста, и будут собственноручно приводить этот унитаз в порядок, потому что он же должен работать для "будущей элиты". Слесарь, "техничка", работница столовой. Кто эти люди? Они ведь даже взгляда не стоят. Я уже молчу про "добрый день" или "до свидания", – написал Олейник.

Кроме того, в школах дети позволяют себе курить вейпы и другие приборы и, как отметил директор, полагают, что могут спрятать их в рукав и учитель не увидит.

При этом педагоги в таких случаях вопиющих нарушений не вызывают полицию для составления протокола из-за жалости к этим детям.

Олейник подчеркнул, что в Украине тратят кучу денег на реформы, обучение учителей, создают современные образовательные пространства, тематические центры, комнаты психологической разгрузки и другие локации, чтобы "будущая элита могла разгружать себя, потому что сильно перегружена, потому что война, стрессы и т.д.".

"Потом приходит "будущая элита" и начинает это разбивать, рисовать на стенах "мужскую гордость" и желательно же большого размера, чтобы все увидели, что Петя совершил такой смелый поступок. И абсолютно чихать, что в течение недели учительница рисования жила в школе, чтобы сделать эту стену красивой. Здесь больше всего болит. Каждый день мы чтим память погибших, выходим на прощание с Героями, и стоя на коленях склоняем головы. А что потом? Продолжают управлять тренды. Включить русскую песню и петь ее. Снять это на видео, выложить в сеть, и показать миру, что "я крутой" или "Ваше украинское не модное", – написал директор.

При этом в школах делают все, чтобы развивать потенциал учеников, вводят уроки счастья и не могут ставить им двойки.

"Но, друзья, посмотрите правде в глаза. Все это не имеет никакого смысла, потому что сегодня все мы столкнулись с самой страшной проблемой, которая может быть. И это далеко не образовательные потери, не буллинг. Это безразличие и почти во всем. Это проблема общая. И учителей, и родителей, и самих детей, пока мы не начнем работать вместе, не начнем каждый со своей семьи, у нас ничего не изменится", – подчеркнул Олейник.

Сообщение Олейника набрало более 135 комментариев. На него отреагировала и образовательная омбудсменка Надежда Лещик. Она заявила, что в таких случаях директору нужно вызвать полицию.

"А почему учитель или директор должен принимать такое поведение учеников? Почему не вызываете полицию? Здесь вопрос не совести, и не вопрос порчи жизни детей и родителей, а вопрос защиты учителя. Советую в таких случаях вызвать полицию, чтобы был составлен админпротокол на учеников или родителей, чтобы такое поведение не осталось без реагирования. Отсутствие реагирования дает чувство вседозволенности не только ученикам-нарушителям, но и другим ученикам", – отметила она.

Многие украинцы поддержали Олейника, отметив, что такая проблема действительно существует и тренды иногда руководят не только детьми, но и их родителями.

Это очень грустно, но так и есть. Сколько раз дочь приходила из школы и рассказывала с непониманием, почему дети так поступают... И надо было объяснить, показать, что так не надо, что так не должно быть, что люди так не делают...

Все начинается с семьи. К сожалению, дети видят пример, как взрослые относятся к педагогам, что они о них говорят. Презрение и неуважение исходит уже от родителей чаще всего. Ведь ничто не появляется ни из чего... У всго есть свои корни.

Так и есть. Тренды управляют не только детьми, но и взрослыми. Но я уверена, что фраза: "Родители, не воспитывайте детей, а воспитывайте себя, потому что наши дети – это полное отражение нас" и до сих пор актуальна и верна.

Спасибо за откровенный разговор. Каждое слово откликается в душе. Нам стоит всем задуматься, а может и спохватиться.

Как метко вы описали все то, что болит.

К сожалению, это большая проблема "будущей элиты" и общества в целом, о которой нельзя молчать. Изменились ценности и мотивация развития и роста, как личности. Все начинается с семьи и собственного примера. Поэтому необходимо держаться и искать новые пути решения данного вопроса.

Как сообщал OBOZ.UA, доцент кафедры украинского языка Оксана Меркулова обратилась в учебные заведения с просьбой прекратить призывать молодежь выезжать из Украины. По ее словам, выезжающие дети уже не вернутся домой, ведь адаптируются в других странах очень быстро.

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