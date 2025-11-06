Дети в Европе сами выбирают книги: лучший учитель Украины 2021 предложил изменить уроки литературы в школах

Победитель премии Global Teacher Prize 2021 года Артур Пройдаков считает, что уроки литературы в школе должны измениться, чтобы дети могли более качественно знакомиться с текстами. Педагог привел опыт европейских стран, где школьники могут сами выбирать книги в течение семестра.

Кроме того, ученики не только читают произведения, но и ходят в театры и обсуждают экранизации книг. По мнению Пройдакова, это хороший опыт, однако в Украине школьники продолжают учиться по программе. Об этом педагог рассказал в интервью "Прайм-тайм".

"За рубежом, в странах ЕС, например, берут на семестры три книги и полтора месяца читают одну книгу, обсуждают экранизации, идут в театр, вторую книгу и третью. Это неплохая стратегия. И они ее или по программе, или выбирают, например, три книги надо выбрать из 15. Какая-то иллюзия выбора есть– уже лучше. Условно есть 15 книг и дети выбирают три вместе с учителем. У нас такой роскоши пока нет. Мы работаем по программе", – говорит учитель.

Он надеется, что реформа старшей школы поможет изменить уроки литературы, когда будет гуманитарное направление с выбором того, что можно читать. В частности, если в программе появится литературный жанр "Нон-фикшн" (нехудожественная литература), ведь сейчас его нет.

Педагог отмечает, что в школе нет опций читать и обсуждать книги. Он предлагает в рамках программы увеличить количество и условный выбор произведений для прочтения. Тогда бы каждый класс вместе с учителем мог проходить те тексты, которые им были бы интереснее.

И второе, что было бы эффективным в обучении, – это увеличение времени на работу с произведениями, чтобы не приходилось читать сокращенные версии или "бежать галопом по Европе". По словам педагога, сейчас происходит процесс перехода от старой модели обучения к новой. Несмотря на то, что он будет болезненным, но он необходим и пойдет на пользу ученикам.

