От 'Маленького принца' до 'Дон Кихота'. Один из лучших учителей мира Артур Пройдаков назвал 'лишние' произведения в школьной программе

Победитель премии Global Teacher Prize 2021 года Артур Пройдаков считает, что детям не стоит изучать по школьной программе произведения Антуана Сент Экзюпери "Маленький принц", Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот" или Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". По мнению педагога, подобная литература сложно воспринимается учениками и они часто не понимают суть. Да и сам учитель отмечает, что когда проходил их во время учебы в школе, то не воспринимал серьезно.

Об этом Пройдаков рассказал в интервью Прайм-Тайм. По его словам, тяжело воспринимается детьми и "Илиада" Одиссея, который школьники изучают в восьмом классе. Педагог отмечает, что достойным вариантом будет, если ученики 5-9 классов будут изучать не классические произведения, а по жанру и тематике близкие детям.

"Я вообще "Дон Кихота", "Маленького принца", "Ромео Джульетту," оно все прошло мимо меня, потому что я не понимал это. "Ромео и Джульетту" мы читали и смеялись на уроке, потому что читали по ролям. Я читал Ромео, Джульетта какая-то девушка из класса и это было просто "хи-хи-ха-ха". Это был седьмой или восьмой класс. Я думаю, что может быть вариант такой, и это на уровне обсуждений сейчас, что условно с пятого по девятый класс будут читать произведения не классические, а, например, по жанрам и по тематике близкой к детям", – отмечает Пройдаков.

Он приводит в пример произведение Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки" или шведского писателя Фредерика Бакмана. По мнению педагога, это должна быть литература близкая для подростков, а уже в 10-12 классах должно происходить погружение в классические произведения.

"Мне кажется, что это очень противоречивые тезисы читать такие произведения. В украинской литературе сейчас мы читаем в начале девятого класса "Слово о походе Игоря" и "Повесть временных лет". Это очень важные тексты для нашей истории. Добавляют ли они какой-то художественной образности детям в девятом классе? Нет", – подчеркивает учитель.

Это же касается и произведения Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні". По словам Пройдакова, ему приходится часто объяснять детям, что такое "ясли" и почему "ревут" волы.

