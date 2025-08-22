От ''Федька-халамидника'' до интервью бизнесмена: Артур Пройдаков рассказал об уроках литературы с 2027 года и назвал произведения, которые не исчезнут из школьной программы

Лучший учитель 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков рассказал, как будут проходить уроки литературы с 2027 года, когда стартует реформа старшей профильной школы. В частности, старшеклассники, которые будут выбирать гуманитарное направление, будут углубленно изучать произведения и больше читать, чем другие школьники.

Об этом Пройдаков рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, литература будет как нонфикшн, так и медиатексты. Например, анализ статьи "Forbes Украина" о бизнесмене. Однако это будет идти параллельно с изучением творчества Николая Хвылевого.

"Мне кажется, надо будет от чего-то отказаться, пересмотреть программу и часть текстов оставить за бортом. С 2027 года стартует старшепрофильная школа – 10, 11 и 12-й классы. После реформы старшеклассники, выбравшие гуманитарное направление, будут углубленно изучать литературу и читать больше, чем другие. Причем там будет нонфикшн, медиатексты. Берем, например, статью "Forbes Украина", анализируем интервью бизнесмена. И это также будет рядом с Николаем Хвылевым. Теоретически", – сказал Пройдаков.

Он также отметил, что есть определенные произведения, которые следует изучать на усмотрение учителя. Например, "Федько-халамидник", поэтов Расстрелянного Возрождения. Например, среди Павла Тычины, Евгения Плужника, Николая Зерова выбирать кого-то одного. В то же время, обязательными к изучению, по словам педагога, должны быть "Катерина" Тараса Шевченко, Василий Стус, "Маруся Чурай" Лины Костенко.

"С 5 по 9 класс мы читаем произведения современной литературы, те, которые близки детям, о подростках. Читаем "Русалочку из 7-В" Марины Павленко, "Тайное общество трусов" Леси Ворониной, читаем Сашка Дерманского, Андрея Бачинского, Андрея Кокотюху. И рядом, например, зарубежная литература – какие-то классические или современные произведения для детей и о детях. И мы оставляем только самое главное или же на выбор учителя", – делится Пройдаков.

Он считает, что в 2025/2026 учебном году вряд ли будут резкие изменения и во время полномасштабной войны что-то будет вычеркиваться из программы. Многое остается на рассмотрение учителей, и поэтому он советовал бы коллегам сохранять здравый смысл.

