Министр здравоохранения Максим Степанов завил, что с 1 сентября в большинстве районов Украины дети пойдут в школы в рамках адаптивного карантина.

Об этом он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает "ТСН". По мнению Степанова, дети должны учиться непосредственно за партами в учебных заведениях, а не дистанционно. По его словам, в Минздраве имеют четкую позицию, что ученики с сентября должны вернуться в школы.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", – подчеркнул министр.

Дети в Украине пойдут в школы с 1 сентября: в Минздраве анонсировали новые правила

По словам Степанова, в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение о правилах (пребывания учеников в школах. – Ред.). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", – сказал Степанов.

Напомним, что ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что с началом учебного года, 1 сентября, Украину условно разделят на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вероятного продолжения карантина по причине угрозы второй волны пандемии COVID-19 школьников снова могут перевести на дистанционное обучение.

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