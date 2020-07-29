Міністр охорони здоров'я Максим Степанов завив, що з 1 вересня в більшості районів України діти підуть до школи у межах адаптивного карантину.

Про це він розповів у ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає "ТСН". На переконання Степанова, діти повинні навчатися безпосередньо за партами у навчальних закладах, а не дистанційно. За його словами, у МОЗ мають чітку позицію, що учні від вересня мають повернутися у школи.

"Діти повинні навчатися, безпосередньо перебувати в школі. Головне, щоб це було безпечно перш за все для дітей. Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня", – наголосив міністр.

Діти в Україні підуть до школи з 1 вересня: у МОЗ анонсували нові правила

За словами Степанова, у четвер, 30 липня, відбудеться нарада щодо підготовки до нового навчального року.

"Завтра буде остаточне рішення щодо правил (перебування учнів у школах. – Ред.). Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти", – сказав Степанов.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві освіти та науки повідомили, що з початком навчального року, 1 вересня, Україну умовно розділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Освітній процес у навчальних закладах буде заборонено лише в "червоній" зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через імовірне продовження карантину з причини загрози другої хвилі пандемії COVID-19 школярів знову можуть перевести на дистанційне навчання.

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