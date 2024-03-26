Дети возвращаются в Украину: Винницкий опроверг миф о ''лучшем'' зарубежном образовании и назвал количество поступающих в 2024 году

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что школьники возвращаются в Украину, ведь увидели качество образования за рубежом, которое не соответствует их ожиданиям. По его словам, часто именно дети выбирают учиться в украинских вузах, несмотря на то, что родители предпочли бы, чтобы выпускники поступали в иностранные учебные заведения.

Об этом чиновник сказал в эфире Украинского радио. Он отметил, что, несмотря на то, что точной информации о количестве абитуриентов еще нет, однако МОН ожидает около 260 тысяч абитуриентов в 2024 году. Винницкий напомнил, что в прошлом году за границей Национальный мультипредметный тест сдавало 20 тысяч школьников, однако в этом году предполагается, что таковых будет меньше.

"В прошлом году у нас было 260 тысяч. Мы ожидаем примерно то же число. Но в прошлом году у нас было 20 тысяч, которые писали за границей. А сейчас мы видим достаточно большое количество абитуриентов, возвращающихся из-за границы", – рассказал Винницкий.

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"У нас есть миф о том, что якобы зарубежное образование лучше. Я как человек, окончивший несколько университетов за рубежом, могу сказать, что на уровне среднего, бакалаврского образования во многих случаях наши топовые университеты не то что конкурируют, а очень часто даже лучше, чем университеты на Западе. Поэтому меня не удивляет, что дети возвращаются", – добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что тенденция возвращения поступающих домой связана с определенным патриотизмом детей и с признаком качества образования в Украине. По мнению Винницкого, стране нужно избавляться от стереотипов, связанных с низким уровнем обучения.

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