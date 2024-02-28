Где сейчас юристы и экономисты? Винницкий напомнил истинную цель высшего образования – готовить не к работе, а к жизни

Главная цель высшего образования – готовить не к первой работе, а к жизни. Об этом напомнил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. По его словам, смена молодыми людьми профессии 4-5 раз в течение жизни – абсолютно нормальный путь.

Чиновник сказал, что в настоящее время под понятием трансформация высшего образования подразумевается изменение стереотипов относительно подготовки к определенной профессии. Так Винницкий ответил в эфире программы ТСН, когда его спросили, что произошло с юристами и экономистами, получившими образование во время волны популярности этих специальностей.

"Я в этом случае очень люблю цитировать первую женщину-президента Гарвардского университета Жанну Фауст. Она сказала, что цель университетского образования не подготовить студента к первой работе, а к шестой. Теперь задумайтесь над этим. Речь идет о том, что мы формируем определенное мировоззрение, мы готовим человека к жизни. В первую очередь это формирование Человека, с большой буквы", – сказал замминистра образования.

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Он отметил, что МОН много работает над тем, чтобы готовить такое мировоззрение у студентов, ведь эти граждане добавляют в общую образованность страны. Винницкий привел в пример опыт своей дочери, которая учится на философа и отметил, что работы для этого направления нет, однако это очень хорошая подготовка к жизни.

"Когда мы говорим о высшем образовании, да, есть определенная роль подготовить к профессии, это важная роль, особенно, если мы говорим об инженерах, врачах, учителях, которых нам надо готовить к профессии. Но с другой стороны, очень важная роль высшего образования – это готовить, или если хотите, формировать мировоззрение. Человек с формируемым мировоззрением добавляет к общей образованности нашей страны", – сказал чиновник.

Именно чрезвычайная образованность населения позволяет отстаивать Украину в последние два года, обратил внимание заместитель министра образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий отметил важность профессионально-технического образования и поделился почему оно в приоритете для государственного заказа.

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