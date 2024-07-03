Дети-ВПЛ не смогут учиться дистанционно в ''своих'' школах: планы МОН вызвали дискуссию в сети

Министерство образования и науки (МОН) Украины намерено отменить дистанционное обучение для детей-ВПЛ в их родных школах, обязав учеников посещать учебные заведения по новому месту жительства. Соответствующие коррективы содержит проект приказа об изменении подходов к обеспечению учебного процесса во время военного положения.

В то же время документ предусматривает, что дети, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ, укр. – ТОТ), смогут продолжить обучение в украинских школах по индивидуальной форме вместо дистанционной. Об этом отметила общественная организация "Донбасс SOS". Такое решение вызвало дискуссию среди правозащитников.

В частности, участники объединения отмечают, что такие изменения приведут к увольнению около 10 тысяч работников образования, работающих в перемещенных школах и ВОТ.

"В целом, продолжение обучения у перемещенных ЗОСО в дистанционном формате является возможностью сохранить связи с временно оккупированной территорией, единством со своими корнями и людьми, надеждой на возвращение", – говорится в обращении.

По их словам, если ученики уйдут в школы по месту нахождения, то их родные учебные заведения будут вынуждены закрыться. Кроме того, это лишит возможности школьников с ВОТ учиться в украинской системе образования. Ведь индивидуальная форма не предусматривает регулярное проведение занятий, из-за чего детям нужно будет самостоятельно овладевать школьной программой, после чего проходить оценивание.

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