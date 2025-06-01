"Дети заклюют, если не отвечать". В сети возникла дискуссия из-за советов мотивационного тренера
Мотивационный тренер посоветовал родителям научить своих детей не реагировать на негатив в свою сторону. По его мнению, слова других – это ответственность тех, кто их говорит.
Однако под его видео с советом, которое он опубликовал в социальной сети TikTok, возникла дискуссия. Большинство пользователей считают, что это неправильный подход к буллингу.
"Научите своих детей одной простой истине: слова других – это их ответственность, а не ваша", – советует эксперт и приводит пример, что когда ребенок приходит и жалуется, что его дразнят, надо просто объяснить ему, что это лишь мнение тех, кто так говорит, а не факт.
По его мнению, если не принимать обиду, то она просто перестает существовать.
"Кто-то кричит, оскорбляет, нарушает ваши личные границы? У вас всегда есть выбор: или втянуться в чужую игру, нервничать, или отдать ответственность тому, кому она принадлежит и остаться в покое", – уверен он.
Однако в комментариях не соглашаются с его мнением. Пользователи пишут, что в детских коллективах такой совет не действенен, и если ребенок не будет реагировать на оскорбления в его сторону, его "заклюют".
"Это не правильно. В детском коллективе это не действует. Я вам как учитель с 23-летним стажем говорю. Дети заклюют, если не отвечать", "Молчание воспринимается как слабость и следующим шагом будет насилие. Поэтому давайте сдачи. С автором я не согласна", "Это не работает. Словами бьют, боль физическая, ребенок переживает шок от столкновения с другой картиной мира", – пишут в комментариях.
Но есть и те, что соглашаются с автором и говорят, что это действительно работает:
"Моя дочь часто приходила плача, что ее обзывают, я ответила: "мудрый человек никого обижать не будет, а так – игнорируй, не обращай внимания". И все хорошо теперь", – делится опытом Оксана.
"Я учила детей не обращать внимания и им будет не интересно дразниться. Всегда срабатывало", – пишет другая пользователь.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что директора школ обязаны сообщать полиции о буллинге, иначе их будут наказывать.
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