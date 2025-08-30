Дети закрыты на ключ, педагоги 'вправляют мозги': Залужный объяснил, что не так с военными лицеями в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и генерал в отставке Валерий Залужный рассказал, как происходит обучение в украинских военных лицеях. В частности, он обратил внимание, что такие учебные заведения компенсируют "недоработки школ", закрывая учеников на замок и выпуская их на улицу только тогда, когда они не имеют двоек.

Видео дня

Об этом Залужный рассказал в интервью медиа НУШ. По его словам, педагоги в военных лицеях "вправляют мозги" и не дают выбора ученикам, кроме как догонять обучение. В то же время и родители сознательно отдавали своих детей в такие заведения, для того, чтобы они там были под наблюдением.

"Они за счет того, что были закрыты на классный замок и выпускали на улицу только тогда, когда у тебя нет двоек. Вот они классно компенсировали, знаешь, эту недоработку школьную. За счет того, что там командиры были вместо родителей, там были педагоги, которые вправляли мозги или не давали выбора кроме как догонять. И самая большая беда лицеев в том, что родители отдавали туда своих детей только для того, чтобы они там были под присмотром", – поделился Залужный.

В то же время, по его словам, студенты имели хорошую подготовку, однако не все из них продолжают обучение в военном деле. Вместе с тем, такие ученики уже имеют базовую военную подготовку, поэтому, например, если кто-то получил профессию пилота, он не обязательно должен им стать, а может быть в резерве.

Кроме того, таким образом военные лицеи могут отбирать людей, которые имеют таланты в военном деле, тогда как все ученики будут получать военно-патриотическое воспитание.

"Возвращаемся в школу, пожалуй, в среднюю школу. Если бы она выполнила все эти задачи, которые есть, Залужный бы не пошел в техникум догнать то, что ему не хватало. А родители бы не отдавали своих детей в лицей, чтобы их там с силой заставили что-то выучить. Проблема, видимо там, прежде всего, пересмотреть на нее. Там нужно дать свободу детям, чтобы они выбрали", – добавляет Залужный.

Сам генерал в отставке, отвечая на вопрос, отметил, что поддерживает инициативу развития сети военных лицеев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Залужный рассказал о единственной учительнице, которая смотивировала его дочь-бунтарку учиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!