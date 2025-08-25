Ребенок бежал на урок: Залужный рассказал о единственной учительнице, которая смотивировала его дочь-бунтарку учиться

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и генерал в отставке Валерий Залужный рассказал, что его дочь плохо училась в школе и имела мятежный характер. Однако в учебном заведении нашлась учительница, которая смогла привить ей любовь к химии и биологии, поэтому девушка начала даже участвовать в олимпиадах.

Видео дня

Об этом Залужный рассказал в интервью Новой украинской школе. Он удивлен, почему не все педагоги имеют целью заинтересовывать детей обучением.

"Мы очень трудно учились в школе. Очень трудно учились в школе. Но была учительница, которая просто подарила ей любовь к химии. Вот дитя, которое просто невозможно было держать в классе на английском языке, например, на украинском языке, вот просто дитя бежало в класс химии и не выходило из того. И вот мы учились в школе, ездили на олимпиады по химии, по биологии", – рассказал Залужный.

"Нашёлся человек, который при этой бунтарстве, при необузданности нашёл, где её занятия. Просто вот нашел и ребенок нашел себя. Что мешает это сделать например, с другими детьми. Почему педагогам не ставится такая задача", – добавляет он.

По его словам, есть три профессии, которые требуют не только труда, но и чувство любви к этому делу. В частности, это учителя, которые, по мнению Залужного, должны любить детей. Далее – пилоты Боингов и врачи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков поделился своим видением, как изменить преподавание украинского языка и литературы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!