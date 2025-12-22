"Дети же не вынимают наушники из ушей!" Педагог объяснил, почему нельзя отменять уроки музыки в школе

Украинские дети слушают музыку, не вынимая наушников из ушей, разбираясь в группах и стилях. В то же время, в школах игнорируют интерес учеников и превращают школьные уроки в пытки и издевательства, настаивая на классической архаичности музыки.

На этом отметил образовательный эксперт Владимир Спиваковский в заметке в Facebook. По его словам, именно музыка формирует важнейшие нейронные связи, сочетая логическое мышление с ассоциативным. И тогда у школьников "вырабатываются первоклассные мозги". Несмотря на это, детей не учат писать фонограммы, подбирать мелодии или играть на инструментах.

"В условиях повально-тотальной мотивации детей к музыке так бездарно игнорировать их интерес. И превращать школьные уроки музыки в пытку и издевательство. Вместо того, чтобы окунуться в молодежную музыку, и на этом фоне немного дать музыкальных знаний, расширить музыкальные горизонты, находить детские таланты... Вместо того, чтобы научить их писать фонограммы, подбирать мелодии, "дрынкать" на инструментах, устраивать конкурсы на темы модных исполнителей", – пишет Спиваковский.

Он добавляет, что взамен взрослые сетуют на вкусы современных детей и заставляют их выключить то, что они слушают. Тогда как учителя музыки жалуются на отсутствие работы и на то, что детям не интересно играть гаммы, учить ноты или "учить биографии великих музыкантов XVII века".

"Взрослые постоянно ворчат: "Что ты слушаешь! Сделай потише! Немедленно выключи!" Вместо того, чтобы заразить музыкой (хорошей, современной модной) детей, души которых открыты, и только и ждут этого музыкального наполнения. Вместо этого учителя музыки хнычут, что нет работы, и что детям почему-то не интересно играть гаммы (сходящиеся и расходящиеся), зубрить "доремифасоль", учить сольфеджио и биографии великих музыкантов XVII века. Это же надо быть такими слепыми в музыке и настаивать на ее классической архаичности, напрочь убивая детские чувства и их естественную музыкальность", – отмечает образовательный эксперт.

В то же время, по словам специалиста, новые исследования нейрофизиологии утверждают, что музыка проникает в нейросети мозга, которые отвечают за развитие мышления, памяти и интеллекта, куда не добирается другая информация.

"Если вас спросят:" Что чаще вызывает быструю дрожь чувств: восторг, слезы, экстаз или умиротворение? Музыка или книги?" В ответ вы сразу начинаете подпевать мелодию, которая первой вырывается из вашей души", – подчеркивает Спиваковский.

Он замечает, что убирать уроки музыки из школы не стоит, ведь это "единственный клей, который склеивает биологический интеллект человека с искусственным интеллектом робота".

