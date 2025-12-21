Король барабанов. Учитель музыки из Дубая стал звездой сети: почему видео его уроков собирают миллионы просмотров

Ливанский музыкант, барабанщик и педагог Патрик Абдо, который сейчас живет в Дубае, стал звездой сети из-за уроков, которые он проводит своим ученикам. Учитель музыки во время каждого занятия настолько увлекается процессом игры, что его видео становятся вирусными и набирают многомиллионных просмотров.

Также в своих социальных сетях педагог делится кавер-версиями на исполнение различных песен, а также образовательным концертом. Абдо изучал промышленную инженерию, прежде чем начать работать в музыкальном направлении. Он начал играть на барабанах в 2004 году, а преподавать в 2011-м.

После десяти лет экспериментов и практического применения музыкант основал "The drum path". Это онлайн-академия, которая обучает игре на барабанах с помощью книг и курсов в Интернете.

Пользователей сети поражают уроки, которые педагог проводит детям, и они отмечают, что он удивительный преподаватель, ведь каждый раз учитель полностью погружается в игру на барабанах. Кроме того, его ученики умеют петь и играть одновременно, а это достаточно сложно для начинающих, ведь требует высокого уровня координации, а также контроля над дыханием.

"Замечательно, а какое светлое будущее у нее впереди. Она наслаждается этим и делает это с любовью. Спасибо, ее учителю, за то, что побуждаете ее достичь этого".

"Просто вау. Мне нравится видеть этот дуэт ученика/учителя.... Такая электрическая энергия. Зажигательный учитель, удивительный ученик".

"Бог благословил вас таким талантом. Ваш энтузиазм заразителен. Нам нужно больше таких учителей, как вы. Я не знаю, что эти родители тебе платят. Этого мало. Это бесценно".

"Когда я говорю, что мне нужен наставник в моей жизни и карьере – вот. Вот что я имею в виду".

