Учительница начальной школы из Намибии стала звездой сети, спев детям песню об интимных органах. Видео

Учительница начальной школы из Намибии Гелда Вотербур покорила соцсеть, спев песню об интимных зонах. Видео набрало более 120 миллионов просмотров.

В заметке в TikTok педагог указала на интимные зоны, которые нельзя трогать. Она отметила, что эти части тела должны быть в безопасности.

В то же время психолог Анна Файна отметила, что несмотря на критику относительно агрессивного исполнения песни, именно такая подача об интимных частях тела является эффективной для детей.

"Мы обсуждаем видео учительницы начальной школы Гелды Вотербур из Намибии, которое стало вирусным. Хотя некоторые критикуют ее агрессивное исполнение, я считаю, что именно такая подача информации об интимных частях тела и защита от насилия является эффективной для детей. Мы должны помочь детям почувствовать уверенность и право на категоричность, когда речь идет об их безопасности", – отметила эксперт.

Пользователи соцсети поддержать инициативу педагога.

"Мне кажется если "I will tell my teacher" не дай Бог случится, эта женщина порвет на тряпки за своих детей. И это для меня важнее чем знание математики или истории".

"Некоторые писали, что ее "агрессивная" подача этого – это чтобы дети воспринимали это серьезно, а не как веселую, развлекательную песенку".

"Да это круто что учитель учит отстаивать границы. Учит, чтобы дети не боялись говорить родителям или учителям о посягательстве".

