''Деточка, оно тебе надо?'' 24-летняя учительница рассказала о собеседовании в частную школу Киева: другие педагоги ''играли'' учеников

Украинская 24-летняя учительница математики Мария Свьокла рассказала, как проходила собеседование в одну из частных школ. Так, она поделилась, что когда в учебном заведении узнали о ее возрасте, то спросили, действительно ли ей нужна такая работа.

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В заметке в Тhreads Свьокла рассказала, что ей также устроили "краш-тест". В частности, две учительницы попросили провести открытый урок для них и изображали детей. Так, претендентку на рабочее место пытались всеми способами вывести из себя, чтобы, по ее словам, показать, что молодым специалистам будет сложно работать.

"Собеседование на вакансию учитель математики в частную школу. Собеседование проводили две женщины бальзаковского возраста, и после того, как узнали, что мне 24 года прозвучала фраза: "Деточка, оно тебе надо?". Они решили провести краш-тест и попросили провести открытый урок для других учителей, которые изображают детей. И тут начался спектакль", – рассказала Свьокла.

"С одной стороны это хорошая проверка моей стрессоустойчивости (которую я все же прошла), но так было весело наблюдать за людьми, которые максимально пытаются меня вывести, просто чтобы доказать свою правоту, что молодым специалистам будет сложно с детьми", – добавила она.

Педагог подчеркнула, что молодым специалистам будет сложно набираться опыта, если такие учителя не будут давать возможности его получить. В то же время, Свьокла рассказала, что она собеседование прошла. В комментариях она сообщила, что получила такую возможность только тогда, когда настойчиво попросила ее послушать и дать возможность провести открытый урок, чтобы ее могли оценить как преподавателя, а не из-за возраста. Таким сообщением молодой специалист пыталась подчеркнуть отношение опытных педагогов к молодым.

В комментариях украинцы были шокированы проведением такого собеседования и советовали не идти работать в такое учебное заведение.

"По моему опыту, чем лучше работа, тем нормальнее собеседование. Если на собеседовании начинался цирк, то дальше это была не работа, а какой-то галимый трэш с паршивой оплатой".

"Когда взрослые учителя проверяют, то это ред флаг должен быть. Для этого есть пробные периоды с открытыми уроками. Если работнику сразу нет доверия и стаж не подходит то зачем такие проверки? Это совдепия".

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