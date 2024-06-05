Артур Пройдаков назвал фундаментальную разницу между частными и государственными школами и опроверг миф об ''обслуживающем персонале''

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков рассказал, что в приватной школе система позволяет иметь поле для экспериментов. В частности, педагог может ввести интересный формат, сократить дистанцию в общении, создается больше пространства для маневренности. В то же время, в государственных учебных заведениях сосредоточены на протокольности обучения, что фундаментально отличает системы.

Учитель поделился, что, когда ему предложили преподавать в частной школе, коллеги отказывали от такой работы. Мол, в таких учебных заведениях педагог приравнивается к "обслуживающему персоналу". Однако, по словам Пройдакова, такие мифы были ошибочны, ведь дети повсюду одинаковы. Об этом работник образования рассказал в интервью 21 каналу.

"Я даже боялся идти работать, это были такие мифы, что в частной школе дети командуют учителем, а не учитель может о чем-то говорить с детьми. То есть, будто учитель там как обслуживающий персонал. Такие мифы были. Я скажу что эти мифы были, в моем случае, ошибочны. Дети такие же как в государственной, так и в частной школе. Плюс-минус те же потребности: дружить, они не любят скучных уроков, ни там, ни там они не очень любят писать, ни там, ни там, они хотят веселых и интересных уроков и общения", – уверяет Пройдаков.

"Эта территория дистанции между учителем в частной школе и учеником сокращается. Больше пространства, больше маневренности есть в частной школе. Многие государственные учреждения, по моему мнению, сосредоточены на протокольности обучения, что если урок не записан в журнал – урока не было. И хотя есть куча фотографий, видеоматериалов, эмоции детей, они рассказали родителям, что был классный урок, но если это не записано в журнале, то для школы урока не было", – добавляет педагог.

Он уверяет, что сейчас можно отходить от протокольности в государственных школах и акцентировать на смысле обучения. В частности, использовать пример частных учебных заведений, что станет движителем изменений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что писатель провел эксперимент в государственных и частных начальных школах и его удивила его реакция детей.

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