Читал отрывок из книги. Писатель провел эксперимент в государственных и частных начальных школах: реакция детей удивила

Британский комик и автор книг Бен Миллер посещал начальные школы по всей стране, чтобы читать отрывки из своих рассказов, а также выступать за программы, поддерживающие грамотность детей. Писатель был удивлен, когда в государственном учебном заведении школьники были взволнованы его приездом и ждали такого урока. В то же время ученики частной школы скучали в то время, когда Миллер читал.

Автор отметил, что ему было тяжело заинтересовать школьников. Однако он отметил, что детям важно читать, ведь это влияет также и на воспитание, сообщает The Telegraph. Писатель уверен, что ученики начальной школы должны иметь доступ к хорошим книгам.

"Я просто чувствую, что это дало мне так много в моей жизни, и я так много обязан тому факту, что я имел хороший опыт чтения, когда рос, и я хочу, чтобы мои дети имели это. Говорят, когда ты становишься отцом, ты становишься отцом для всех детей, и в этом смысле я хочу, чтобы все дети имели доступ к хорошим книгам", – сказал Миллер.

59% взрослых считают, что доступ к библиотекам и книгам в детстве сыграл немаловажную роль в их будущих карьерных успехах.

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Тем не менее, они отмечают, что научить детей читать непросто, хотя школьникам необходимо обеспечить это сейчас.

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