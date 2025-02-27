Детсады Луцка с 1 марта будут работать по новому графику

В Луцкой общине заведения дошкольного образования вместо 12 часов будут работать 10,5. Так, рабочий день воспитателей продлится с 7:45 до 18:15. Если у родителей возникает необходимость оставить ребенка подольше, то в детсадах будут работать дежурные группы. Изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года.

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Такое решение приняли депутаты городского совета Луцка, информирует Суспільне. Директор департамента образования Виталий Бондарь также сообщил, что воспитатели будут получать на 5% больше заработной платы.

"С 1 января вступил в законную силу именно закон о заведении дошкольного образования. Норма определена – это 5 часов 15 минут для каждого педагога-воспитателя, который работает в заведении дошкольного образования. Они еще будут иметь возможность один час методической работы, он может быть проведен в садике или онлайн, в зависимости от того, как будет согласован с руководителем заведения. Растет определенным образом нагруженность, но продолжительность рабочего времени уменьшается", – сказал Бондарь.

Несмотря на такие доплаты, местные воспитатели считают, что их зарплата должна быть больше, ведь их работа ответственна. Кроме того, немало времени приходится уделять самообразованию и усовершенствованию.

Кроме того, в некоторых заведениях не хватает работников, ведь молодежь не хочет уходить на маленькую зарплату.

Всего в Луцкой общине действует 51 детсад, которые посещают более 9400 детей. В учреждениях дошкольного образования насчитывается ориентировочно 1800 воспитателей. По словам Бондаря, в общине не хватает 150 педагогов.

"Если мы говорим о воспитателе, который пришел со студенческой скамьи, он имеет минимальную заработную плату в 8000 грн. Это довольно низкая заработная плата. У тех воспитателей, которые имеют и надбавки и за выслугу лет, и соответствующие категории, понятно, немного лучшая ситуация, но все равно в отрасли в сфере образования одни из самых низких заработных плат по всей Украине", – сказал чиновник.

Он добавил, что ситуация с финансированием зарплат воспитателей достаточно непростая и кое-где критическая.

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