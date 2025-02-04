МОН разъяснило механизм оплаты труда в детсадах: какова норма нагрузки для воспитателей, методистов и логопедов

Должностный оклад работника заведения дошкольного образования (ЗДО) будет устанавливаться за рабочее время, определенное законодательством. Так, для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя это 35 часов в неделю. Для воспитателя, практического психолога и других педагогов – 30 часов в неделю.

Видео дня

Об этом говорится в разъяснительном письме, обнародованном Министерством образования и науки. Там указано, что вопрос оплаты труда работников учреждений дошкольного образования будет нормирован приказом, который направлен в Министерство юстиции.

Норма педагогической нагрузки составит:

для воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;

для музыкального руководителя – 24 часа в неделю;

для практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю;

для руководителя кружка (студии, секции и т.п.), учителя – 18 часов в неделю.

В документе отмечается, что работа работника ЗДО сверх нормы педагогической нагрузки (выполнение методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, предусмотренной трудовым договором) может осуществляться за пределами учебного заведения.

Относительно часов замещения временно отсутствующих педагогических работников, такие часы не должны учитываться в норме рабочего времени и должны оплачиваться дополнительно.

Воспитателям и помощникам воспитателей, работающим в группах с превышением норм наполняемости, должна устанавливаться доплата за каждого питомца сверх определенной нормы в размере доли должностного оклада соответствующего работника.

"Дополнен перечень должностей педагогических работников, в частности, должностями заместителя директора заведения дошкольного образования по организации образовательного процесса, руководителя структурного дошкольного подразделения, а также должность учителя всех специальностей конкретизирована (в том числе учитель-дефектолог, учитель-логопед)", – говорится в документе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН разместило до общественного обсуждения проект Положения о мини-садах. Согласно ему в Украине могут работать заведения дошкольного образования семейного типа для посещения не более 5 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!