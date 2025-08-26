Детсады смогут брать оплату с родителей, которые не вовремя забирают детей: что известно

С 1 сентября в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования могут появиться платные услуги. Так, родители дети которых находятся в детском саду более 11 часов, могут "докупить" себе еще час. Однако такую возможность необходимо согласовывать с руководством учреждения заранее.

Пребывание в детском саду гарантируется не более 12 часов, кроме круглосуточного пребывания при наличии оснований, предусмотренных законом о дошкольном образовании. В то же время, учредитель может и отказать родителям в предоставлении такой услуги.

"На основании обращения одного из родителей в государственном, коммунальном учреждении дошкольного образования по решению учредителя создаются условия для пребывания воспитанника сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов в день (кроме круглосуточного пребывания при наличии оснований и в соответствии с порядком, определенным настоящим Законом)", – говорится в документе.

Кабинет министров обновил перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные учебные заведения. В частности, речь идет о:

проведении занятий по парциальным программам, которые не входят в состав образовательных программ такого заведения;

пребывании детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного законодательством объема времени бесплатного пребывания;

круглосуточное пребывание детей по основаниям, в сроки и порядке, согласно Закону Украины "О дошкольном образовании";

проведение сверх объемов, установленных учебными планами, занятий в кружках, секциях, студиях, учебных занятий другой формы для детей такого учебного заведения, а также для детей, которые не получают образование в этом учебном заведении;

предоставление в пользование объектов интеллектуальной собственности, авторского права, других нематериальных активов (образовательных, парциальных, учебных программ, методик, технологий, средств и т.д.) в порядке, определенном законодательством.

В каком случае ребенок может находиться в детском саду круглосуточно

Детсады могут принимать детей на круглосуточное пребывание, но только если родители имеют уважительные причины на это. В частности, это может быть лечение в стационаре или специфический режим работы. При этом это дополнительная услуга, которую детсад может, но не обязан предоставлять.

Для того, чтобы оставить ребенка на круглосуточное пребывание, нужно подать письменное заявление, а также документ, подтверждающий такую необходимость. В учреждении дошкольного образования по решению учредителя могут быть созданы условия для временного круглосуточного пребывания воспитанника (воспитанников) на время отсутствия родителей. Срок круглосуточного пребывания в детском саду не может превышать документально подтвержденного срока отсутствия его родителей.

Руководитель детсада утверждает перечень платных услуг, а оплата осуществляется исключительно в безналичной форме путем перечисления на специальные счета. 70% из этих средств должно идти на оплату труда и поощрение работников в соответствии с коллективным договором. Еще 30% должны идти на улучшение и развитие материально-технической базы учреждения дошкольного образования и обеспечение уставной деятельности.

