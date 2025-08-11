Донор сделал ''крутой ремонт'', а детей нет: в МОН рассказали о серьезной проблеме с детсадами в Украине

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова рассказала о критической проблеме с детскими садами в Украине. Так, по ее словам, в некоторых учреждениях дошкольного образования критически не хватает детей.

Об этом она рассказала в интервью украинскому медиа. По словам чиновницы, больше всего проблема наблюдается в сельских местностях. Так, например, в саду Житомирской области донор сделал "крутой ремонт", однако в учебное заведение не могут набрать детей.

"Достаточно выехать из Киева в любом направлении. К примеру, знаю садик в Житомирской области. Там донор сделал крутой ремонт в детском саду. А они не могут набрать туда детей, не могут набрать тот садик. И даже Житомир, Львов. Есть густонаселенные районы городов, где действительно очередь. Но есть садики и во Львове, где не добирают детей", – рассказала Коновалова.

По ее словам, ежегодно учебные заведения имеют на 20 тысяч детей меньше, а кто из них находится в стране видно лишь тогда, когда они приходят или нет в садик. Чиновница подчеркнула, что проблема не в возвращении детей в Украину, а в рождении. Кроме того, необходимо быстро адаптировать систему к такому количеству дошкольников и сделать ее более гибкой.

