Детсады в Украине начнут работать по-новому с 1 января 2025 года: что изменится

В Украине с 1 января 2025 года начинает действовать закон "О дошкольном образовании", который закладывает фундамент для улучшения качества образования для дошкольников. Он предусматривает ряд изменений для воспитателей, родителей, а также руководства детсадов.

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Об этом сообщается в официальном канале Министерства образования и науки Украины "МОНограм". Там отметили, что с нового года у маленьких украинцев будут новые возможности.

"Для воспитателей – оптимизация нагрузки, 56 дней ежегодного отпуска, возможность установления высших доплат и надбавок. Для родителей – территориальная доступность садов, выбор формы обучения: очная, сетевая, дистанционная; новые типы организации образовательной деятельности: мобильные, семейные, мини-детсады", – говорится в сообщении.

Кроме этого, законом устанавливаются четкие правила приема детей в учреждения дошкольного образования, а также создание условий для инклюзивной или специальной образовательной среды.

В то же время обязанность власти и учредителей дошкольных учебных заведений – обеспечить нужные ресурсы, ответственность за доступность детсадов, справедливую оплату труда воспитателей.

Также в МОН сообщили, что идет разработка нормативно-правовых актов, которые помогут имплементировать изменения. В целом планируется принятие еще 28 новых нормативно-правовых актов.

"Нововведения обеспечат инклюзивность, внимание к потребностям детей и созданию условий для их гармоничного развития", – заверили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН анонсировали появление альтернативных типов заведений дошкольного образования в Украине. Это тоже предусмотрено ЗУ "О дошкольном образовании", ожидается, что они появятся через год.

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