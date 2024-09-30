В Украине появятся альтернативные детские садики: в МОН объяснили, как это будет работать и почему возникла идея

Для того чтобы улучшить ситуацию с доступом к детским садикам, в Украине планируют ввести альтернативные типы заведений дошкольного образования. Ожидается, что они появятся через год.

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Это предусмотрено в Законе "О дошкольном образовании", который вступит в силу с 7 июля 2025 года, отметила в интервью ZN.ua Евгения Смирнова, заместитель министра образования и науки Украины. По ее словам, в ведомстве хотят ввести разные типы дошкольных заведений, чтобы иметь понимание, какая модель является наиболее эффективной и успешной в разных условиях.

В настоящее время в законе прописаны только идеи, рабочие группы работают над деталями их реализации.

Как объяснила Смирнова, обсуждается возможность введения семи типов учреждений дошкольного образования.

Мобильный детский сад. По словам заместителя министра, такой тип может быть наиболее актуален для тех регионов, где есть много разрушенных садиков. Это Днепропетровская, Николаевская, Херсонская области. Имеется в виду садик, оборудованный всем необходимым в транспортном средстве. Он приезжает по графику в разные населенные пункты и останавливается там, где есть укрытие.

У Украины уже есть первый мобильный садик, который будет работать на Херсонщине. Его передало правительство Финляндии.

Специальный детский сад для детей с особыми образовательными потребностями. В таком заведении, как предполагается, будут учиться дети от 2 до 8 лет с особыми образовательными потребностями, обусловленными физическими, психическими, интеллектуальными и/или сенсорными нарушениями, нарушениями поведения.

Семейный садик. Такие садики будут организовывать в частных домах или квартирах, пояснила Смирнова. Идею домашних садов Украина приняла у Германии, Франции и Ирландии. Они предусматривают обучение небольших групп детей воспитателями, имеющими для этого лицензии.

Мини-садик до пяти детей. Как рассказала чиновник, эта идея похожа на семейные садики. Рабочие группы разработают планы, как они будут работать.

Центр педагогического партнерства – такое заведение будет помогать родителям, которые не отдали ребенка в садик. Процесс будет проходить при участии родителей или одного из них.

Центры развития ребенка – здесь дошкольное образование дети будут получать по отдельным программам. Заведения также смогут оказывать психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги.

Дошкольная ячейка – это садик для небольшой группы детей, который открывают при учреждении – библиотеке, министерстве или бизнес-организации.

Как сообщал OBOZ.UA, при МОН откроют детский садик для детей сотрудников в конце октября. Таким образом, будет происходить пилотизация реформы дошкольного образования.

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