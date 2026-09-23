"Детская голова – не флешка на 128 ГБ, куда можно скидывать файлы!" Украинская учительница резко обратилась к авторам школьных программ

Современная школьная программа заставляет учеников бездумно зубрить десятки сложных университетских терминов вместо того, чтобы формировать понимание предмета и любовь к науке. Об этом заявила учительница химии и биологии Оксана Непота.

Преподавательница обратилась к авторам учебных программ с открытым письмом, которое опубликовала на своей странице в Facebook. В своем обращении учительница поделилась опытом проведения урока химии в 9 классе на тему "Органические вещества: углеводы и липиды". По ее словам, за 45 минут 14-летние подростки должны усвоить более 30 терминов и концепций научного уровня первых курсов университета, что оставляет менее минуты на объяснение каждого понятия.

"Детская голова – это не флешка на 128 гигабайт, куда можно бесконечно скидывать файлы", – подчеркнула преподавательница. В качестве примера она привела условного 14-летнего Назара с третьей парты. "Он открывает учебник, видит слово "амфифильность" – и в его глазах гаснет огонек. Вместо того чтобы заинтересовать их удивительным миром живой природы, я превращаюсь в ретранслятор телефонного справочника", – объяснила Непота свое отношение к современным учебным программам.

Педагог отметила, что раньше этот объем материала изучался в 11-м классе в течение нескольких уроков, когда у учеников уже была база по органической химии. Зато сейчас от девятиклассников требуют оперировать понятиями еще до того, как они узнают о них на уроках химии. По ее словам, такой подход приводит лишь к имитации знаний и зубрежке ради оценки. Следствием этого становится то, что взрослые люди позже верят в мифы о "детокс-соках" или чудодейственных таблетках, ведь школа не дала им реального понимания процессов, происходящих в организме.

Чтобы сделать обучение применимым к жизни и сохранить научный характер, учительница предложила пять конкретных шагов:

разделить тему на 2-3 отдельных урока (по отдельности по углеводам и липидам);

перенести углубленный материал в старшую профильную школу;

сместить акцент с химических формул на наглядные аналогии и функциональность;

обеспечить межпредметную синхронизацию биологии с химией;

внедрить контекстное обучение через жизненные вопросы (например, почему трансжиры вредят сосудам).

Непота призвала авторов программ перестать писать учебники с позиции академиков и ориентироваться на реальные возрастные возможности детей. "Если мы действительно хотим воспитать поколение мыслящих людей, понимающих мир, а не детей, боящихся учебника, то программы пора пересматривать. И писать их нужно не с позиции академика: "Что еще интересного из вуза мы можем сюда втиснуть?", а исходя из одного простого и честного вопроса: "Способен ли ребенок ЭТОГО возраста за ЭТО время это понять, или мы снова заставляем его просто имитировать знания?", – написала Непота.

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