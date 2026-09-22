Во Львовской области учительница разрешила 11-классникам ничего не делать на уроке: результат эксперимента удивил всех

Во Львовской области учительница английского языка провела необычный педагогический эксперимент и официально разрешила 11-классникам ничего не делать в течение урока, чтобы проверить их чувство ответственности. На такой шаг решилась школьная преподавательница и репетитор Андриана Паук из города Пустомыты.

О ходе и неожиданных результатах своей инициативы она рассказала в видеоролике на личной странице в Instagram. Учительница поделилась, что работает с довольно активным классом, где многие ученики любят отвлекать друг друга. Чтобы изменить динамику на уроке, Паук предложила школьникам сделать осознанный выбор относительно своей вовлеченности.

Паук дала детям выбор. "Если вы хотите сегодня работать, по-настоящему работать со мной, выполнять задания, говорить по-английски, пополнять свой словарный запас, немного готовиться к НМТ, садитесь, пожалуйста, в первые ряды. Если вы сегодня этого делать не хотите, если вы хотите просто сидеть и ничего не делать, садитесь, пожалуйста, в задние ряды. Есть одно условие – вы должны вести себя тихо", – рассказала она.

По словам преподавательницы, до начала эксперимента она опасалась, что окажется перед пустыми первыми партами, однако из 26 присутствующих учеников лишь 10 решили сесть в задние ряды. Благодаря этому занятия прошли максимально продуктивно, а те, кто сознательно решил учиться во время урока, работали с большей отдачей. Более того, уже на 10-й минуте один из школьников с задней парты самостоятельно пересел вперед. При этом учительница воздержалась от наставлений или напоминаний о важности экзаменов, оставив осмысление этого решения самим детям.

На следующем уроке учительница повторила условия выбора, и на этот раз на задние ряды сели только трое учеников из всего класса. "Я спросила детей, которые пересели в первый ряд, почему вы приняли такое решение. Их мучила совесть, им было неприятно, не по себе снова принимать такое решение. Они сказали, что хотят участвовать в занятии", – поделилась Паук. И добавила, что, получив свободу ничего не делать, дети продемонстрировали желание выкладываться по полной.

По словам учительницы, больше она такой эксперимент не проводила. Тем не менее, Паук отметила, что ее одиннадцатиклассники по инерции все равно продолжили активно работать и меньше отвлекаться. Она подчеркнула, что выпускники уже обладают достаточным уровнем зрелости, чтобы понимать последствия собственных решений и брать за них ответственность.

Учительница завершила свой ролик обращением к детям. "Даже не думайте переставать так хорошо работать. Я вами горжусь, вы классные и умные, давайте продолжим в том же духе", – сказала она.

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