"Знаете, что происходит с детьми, которых развлекали на каждом уроке?" Учительница с 25-летним стажем обратилась к молодым коллегам

Учительница из Запорожья, Ольга Петровна, имеющая более чем 25-летний опыт преподавания в школе, обратилась к молодым коллегам. Педагог отметила, что дети, которых развлекали на каждом уроке, не умеют работать в условиях, когда не весело или не интересно.

Об этом учительница рассказала в посте в TikTok. По ее словам, педагоги – не аниматоры, а в жизни часто бывает неинтересно, поэтому дети должны учиться тому, что учеба – это работа, которая может быть не всегда интересной или веселой, но она необходима. Ольга отметила, что школьники, которые это понимают, смогут справиться со всеми вызовами.

"25 лет я работаю с детьми и обучаю их. Видела разное, но сейчас мне говорят, что урок должен быть похож на аттракцион и что ребенку должно быть весело каждую минуту. Я же не аниматор. Знаете, что происходит с детьми, которых развлекали на каждом уроке? Они не умеют работать в условиях, когда не весело, в условиях, когда неинтересно. А в жизни бывает неинтересно. И что тогда? Обучение – это работа. Не всегда веселая, интересная, но всегда необходимая. И дети, которые это понимают, справляются и преуспевают", – написала педагог.

В комментариях значительное количество пользователей сети соглашалось с педагогом. В частности, некоторые учителя с опытом отмечали, что подобного абсурда в современном образовании раньше не было, а "развлечения" школьников должны иметь предел.

"Поддерживаю! У меня 43 года стажа. Видел всякое, но такого беспорядка и тупости в образовании, как сейчас, еще не видел".

"Я в сфере образования 45 лет, многое пережил. Но такого абсурда, как сейчас, еще не было".

"Работаю учителем 37 лет и согласна на все 100%. Все должно быть в меру".

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