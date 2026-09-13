"Это только тетради и книги!" Мама пятиклассницы взвесила рюкзак дочери и вызвала дискуссию в сети

Мама пятиклассницы Елена Шмидт взвесила рюкзак дочери, в котором лежали только тетради и книги. Общий вес рюкзака школьницы составил пять килограммов и 350 граммов.

В посте в Threads женщина написала, что к этому еще нужно добавить воду и ланчбокс, то есть будет еще один дополнительный килограмм. Это сообщение вызвало дискуссию среди украинцев.

Часть пользователей сети подчеркивала, что родители могут загружать учебники на планшет, а книги оставлять дома. В то же время другие отмечали, что среди школьников давно существует система договоренностей с соседом по парте, когда учебники берутся по очереди.

"Еще 10 лет назад, в 2016-м, когда я училась в 8 классе, мне купили планшет, на который я загружала все книги, и я ходила в школу легко, взяв с собой тетради и планшет. В чем проблема?"

"Подождите, ведь есть же система. Вы договариваетесь с соседом по парте и берете книги по очереди. Вы на 2 предмета, а он/она на 3. И так по очереди. Расписание составляете на неделю – и все. Ну это реально слишком много для ребёнка! А тетради тонкие, и все в порядке".

"Дома пользуемся планшетом, чтобы делать задания по 3 классу, в школе книги лежат на парте. Делаю так еще с первого класса, дочь уже ходит в третий. Единственная книга, которую дочь носит с собой, – это книга по чтению".

"Это просто ужас. Мы носили одну книгу на двоих, а более тяжелые оставляли в школе. Даже когда я проходила практику в роли учителя, говорила детям: "По очереди и не носите по две книги, потому что рюкзак получается очень тяжелым".

"Поэтому, когда я еще училась в школе, я загрузила все учебники на электронную книгу – она стоит дешевле, чем планшет, – и носила с собой только тетради и обед. Ну и электронную книгу, конечно, попробуйте, это довольно удобно".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мама пятиклассника показала разорванный рюкзак из-за учебников и взбудоражила сеть.

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