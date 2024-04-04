Детский психотерапевт, ранее работавшая учительницей, назвала неожиданную причину прогулов в школах

Детский психотерапевт и бывшая учительница Крис Паркер уверяет, что причиной прогулов в школе может стать учебная программа и ее нагрузка. Она отмечает, что для многих школьников уроки не отвечают их потребностям и они считают их бессмысленными.

Об этом Паркер сообщила редакции The Guardian. Педагог поделилась, что когда она работала в школе, то ученики, переходившие из 10 в 11 класс, переставали ходить на уроки. Она отметила, что школьники обычно обвиняют себя в том, что не преуспевают в учебе. Так что такие дети, чтобы избежать давления от учителей, решают не посещать учебное заведение.

"Дети, которые не преуспевают в школе, обычно обвиняют себя, и, возможно, желание избежать давления не удивительно. Для многих детей учебная программа не отвечает их потребностям, и они считают ее бессмысленной. До обучения на детского психотерапевта я была учительницей и хорошо знала о количестве детей, которые переставали посещать школу, когда переходили в 10-й и 11-й классы", – поделилась психотерапевт.

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Она добавила, что последние исследования говорят о том, что на посещение школьниками уроков также влияют проблемы психического здоровья и право на бесплатное питание.

Все проблемы приводят к тому, что дети неоднократно пропускают экзамены и получают более низкие оценки на тестировании, уверяет Паркер.

По мнению профессора инклюзивной образовательной психологии Саймона Гиббса, Министерству образования нужно уделять больше внимания ребенку, а не жесткой учебной программе.

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