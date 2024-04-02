Писательница и лексикограф предупредила о пагубном влиянии экранов на детей: словарный запас значительно сокращается

Британская писательница и лексикограф Сьюзи Дент сообщила о том, что у детей сокращается словарный запас из-за того, что они часто сидят в гаджетах, вместо того чтобы читать книги. По ее словам, цифровые технологии расширяют язык достаточно новыми способами, однако негативно влияют на его объем.

Об этом Дент рассказала в интервью Telegraph. Языковед отметила, что в этом также виноваты взрослые, ведь они подают пример детям. В частности, когда у них есть свободное время, то вместо того, чтобы почитать, они выбирают телефон.

"Я думаю, что все взрослые также виновны в этом – мы склонны обращаться к своему телефону, а не к книге, когда дело доходит до свободного времени, которое у нас есть. Я считаю, что отказ от чтения действительно губительно влияет на наш словарный запас и богатство, которое предлагает английский и другие языки, проходящие мимо нас", – отметила Дент.

По результатам Оксфордского языкового отчета за 2023 год, 4 из 10 учеников в школе отстают в развитии своего словарного запаса.

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95 % из более 800 опрошенных учителей считали, что сбой, вызванный ковидом и последующим закрытием школ, также повлиял на разрыв в языковом объеме.

Кроме того, в отчете отмечено, что дети недостаточно читают книги.

В то же время Дент заверила, что в Великобритании существует очевидная любовь к книгам, и это, в определенной степени, повлияет на возрождение чтения.

"Если вы зайдете в любой книжный магазин сегодня, вы увидите, что он переполнен людьми, и мне нравится тот факт, что независимые компании возрождаются, и мы должны помочь им как можно больше", – сказала писательница.

Она добавила, что соблазны других форм доступа к информации гораздо сильнее, что для детей чтение не есть чем-то таким, к чему они прибегают автоматически. Однако есть все возможности исправить это в будущем, если своевременно обратить на это внимание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница объяснила, почему за любовь детей к чтению ответственны родители.

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