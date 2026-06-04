Детский лагерь Vilni Camp, который связывали с детьми военных, оскандалился из-за русского языка: все детали

В соцсетях набирает обороты скандал вокруг лагеря Vilni Camp, который занимается отдыхом детей и подростков в четырех регионах Украины. Мужчина, представившийся его организатором, отказался разговаривать с потенциальной работницей Ольгой Шевчук на украинском языке, чем вызвал возмущение у граждан.

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Впрочем, как выяснил OBOZ.UA, детский лагерь оказался не просто подозрительной организацией с признаками нарушения украинского законодательства. Мужчина, который вел интернет-переписку, еще и присвоил себе название чужой общественной организации, испортив ей репутацию.

Началось все с того, что Шевчук опубликовала в Threads скриншот части своего личного чата с этим "организатором" на тему трудоустройства. В том же посте она также привела пример общения организатора с матерью ребенка, которая хотела отправиться в лагерь. Неназванная женщина пыталась договориться об отдыхе, но с ней просто отказались общаться на украинском. Ольге, в свою очередь, на аналогичное замечание грубо объяснили, якобы она обратилась "к организации, которая значительно больше и сильнее по масштабам", поэтому "не имеет морального права" указывать на то, на каком языке общаться.

Далее на ситуацию обратил внимание общественный деятель и военнослужащий Остап Украинец. Он назвал организаторов лагеря "рагулями-малороссами года" и обвинил в нарушении языкового законодательства, а такоже открытом признании собственных дискриминационных действий.

К дискуссии подключилась также заведующая кафедрой одного из частных университетов Татьяна Швыдченко. На своей Facebook-странице она рассказала, что мужчина, который вел коммуникацию от имени Vilni Camp, в своих соцсетях общается исключительно на русском языке, хвалит русскую культуру и распространяет антинаучный эзотерический контент. "В том же тредсе нашлось немало людей, которые написали что тоже имели неприятность проходить подобные собеседования в этот лагерь. Где им "тыкали", разговаривали на русском, всячески хамили и даже неприлично шутили", – написала Швыдченко. Она также добавила, что на деятельность лагеря стоит обратить внимание государственным структурам – языковому омбудсмену и Службе безопасности Украины.

Однако к OBOZ.UA обратились представители реальной Общественной организации "Детский лагерь национального достоинства для детей военнослужащих "Вільні" и заявили, что они никак не связаны с человеком, который общался таким образом от их имени. Более того, сейчас они не занимаются организацией детского отдыха. Приводим текст обращения полностью.

"Наша Общественная организация (ОО) не имеет никакого отношения к организации Vilni Camp, их учредителям работникам или сайту https://vilni.in.ua/. ОО вообще не имеет сайта и любых страниц в социальных сетях, объявлений также в сети Интернет никаких не публиковало. Деятельность ОО не ведет, организацию отдыха не осуществляет.

Наша ОО была зарегистрирована с целью реализации собственного социального проекта построения лагеря семейного типа для бесплатного отдыха детей военнослужащих вместе с их семьями. К сожалению, этот проект не был реализован. В связи с этим ОО, к сожалению, функционирует только де-юре, никакую деятельность не осуществляет, не имеет наемных работников, любой отдых не организует и раньше никогда не организовывал.

Я так понимаю какие-то лица создали сайт Vilni Camp, который имеет схожее название с нашей ОО. Этот сайт выглядит как мошеннический, поскольку не имеет информацию о владельцах, адрес расположения, а лишь указан один контактный телефон".

Аргументом в свою пользу представители ОО привели тот факт, что "организаторы" лагеря с аналогичным названием берут плату за организацию отдыха. "А общественная организация должна быть неприбыльной. Это подтверждение, что мы не имеем к ним отношения", – объяснили нашему изданию.

Стоит отметить, что Остап Украинец впоследствии отредактировал свое сообщение, добавив обновленную информацию. "Эти уроды еще и действуют под прикрытием ОО "Детский лагерь национального достоинства для детей военнослужащих". Что, с одной стороны, за гранью цинизма. С другой – похоже на плохое прикрытие. Знаю, что у СБУ много дел, но надеюсь на лучшее", – написал он.

По состоянию на 12:00 четверга, 4 июня, доступ к странице Vilni Camp в Instagram ограничен, однако информация о лагере отдыха сохранилась в кэше Google.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о скандале в школе Днепра, где русскоязычная учительница выгнала 6-летнюю дочь военнослужащих из класса за замечание по языку.

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