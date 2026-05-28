'Почему вы разговариваете на русском?' В школе Днепра возник скандал из-за учительницы, которая выгнала из класса 6-летнюю дочь военных за замечание

В гимназии Днепра проводится проверка после конфликта на уроке английского языка, где учительница выгнала 6-летнюю школьницу из класса за то, что девочка сделала замечание педагогу. В частности, она попросила не общаться на русском языке во время урока. Об этом рассказала мама девочки Оксана, зато в учебном заведении отрицают нарушение языкового законодательства.

По словам женщины, языковой вопрос для семьи – принципиальный. Так, мама первоклассницы сейчас в армии, а ее папа погиб на войне в 2019 году. Об этом Оксана рассказала в интервью Суспільному.

"Ребенок сделал замечание учителю, почему та разговаривает на русском языке, когда Россия нас убивает, за что был изгнан из класса. На сегодняшний день тысячу детей московиты забрали к себе, вывезли с оккупированных территорий. Они сейчас их обучают русскому языку. Они их учат ненавидеть украинцев. Какая должна быть мотивация еще разговаривать на украинском языке?", – отметила женщина.

После того, как ребенок рассказал об инциденте, Оксана обратилась к директору и учительнице, однако в гимназии отрицали общение на русском. По ее словам, администрация говорит, что девочка все придумала и ее вывели ненадолго из класса, чтобы она успокоилась.

"Они сейчас говорят, что мой ребенок все, соответственно, придумал, все это придумал, такого не может быть. Что ее просто вывели на секунду, чтобы она успокоилась. А я говорю: "В каком это состоянии был мой ребенок шести лет, чтобы его надо было успокаивать", – добавляет мама школьницы.

По словам директора гимназии,сразу после инцидента создали специальную комиссию, которая разбиралась в ситуации. Во время внутреннего расследования установили, что учительница не говорила на русском, однако все же вывела ученицу из кабинета. Он отметил, что был подтвержден факт пребывания ребенка за пределами класса, что является нарушением педагогической этики и внутренних документов. Педагогу был вынесен выговор.

После придания ситуации огласки об инциденте было оповещено городское управление образования и несмотря на вывод школьной комиссии, в ситуации будут разбираться дополнительно.

Мать первоклассницы обратилась с жалобой к представительнице уполномоченного по защите государственного языка Кристине Головачевой. Там пообещали открыть государственный контроль, чтобы проверить работу учительницы в гимназии. Также отметили: за нарушение языкового законодательства предусмотрен штраф – от 3,5 тысячи гривен.

"Необходимо провести проверки этого учебного заведения, служебное расследование и ставить вопрос о профпригодности этой учительницы. Вчера мама просила у директора, чтобы учитель была уволена. Я, как юрист, как педагог и как мама ребенка, считаю, что эта учительница должна быть отстранена от работы в этом классе", – подчеркнула Головачева.

Пообщаться с учительницей журналистам не удалось, ведь, по словам директора, она себя плохо чувствует после инцидента. Кроме того, что педагог преподает английский более 5 лет, она также работает детским психологом.

