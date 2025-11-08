Детский психиатр назвал 5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть вместе с детьми

Мама троих детей опубликовала список из пяти документальных фильмов, которые стоит посмотреть вместе с детьми. Их посоветовал ее муж, который работает детским психиатром.

Пользователь muzkanina утверждает, что результат не заставит долго ждать: уже через неделю дети отложили свои телефоны, а через месяц – начали задавать вопросы, на которые даже взрослые не всегда находили, что ответить. Эти рекомендации она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

The Social Dilemma (Социальная дилемма)

Фильм о том, как соцсети созданы не для общения, а для зависимости.

Блогер говорит, что реакцией на этот фильм у их подростка стало понимание, почему его так тянет в социальные сети: "Теперь я понимаю, почему залипаю 4 часа в TikTok", – сказал он и ему уже не нужен запрет. У него появляется отвращение.

Childhood 2.0 (Детство 2.0)

Фильм о том, что происходит с детской психикой в эпоху Instagram и YouTube.

Screened Out (Отклонено)

Фильм объясняет, как экраны влияют на мозг. Без морали, без страшных историй – просто сканы мозга и дофаминовые петли. Когда дети видят, что их мозг реагирует, как у зависимого взрослого – они перестают считать, что "все под контролем".

Plugged In (Common Sense Media) (Подключено)

Этот фильм также объясняет, как социальные сети влияют на мозг, почему возникает желание постоянно скролить ленту новостей.

Disconnect (Связи нет)

Этот фильм интересен тем, что здесь говорят не эксперты, а сами дети. О тревоге, агрессии, выгорании. И это работает, потому что правда от ровесников пробивает лучше, чем лекции.

