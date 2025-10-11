Всего 20 минут в день. Звездный психиатр назвал самую эффективную стратегию воспитания детей: это под силу всем родителям

Один из самых известных психиатров мира и эксперт по развитию мозга Дэниел Эймен назвал одну из самых эффективных стратегий воспитания, которую стоит принять во внимание абсолютно всем родителям. По его мнению, самым главным в жизни ребенка является время, которое он проводит с мамой и папой.

По словам эксперта, 20 минут в день, когда родители делают то, что хочет ребенок – без указаний и упреков – это лучший вклад в его развитие. Об этом он рассказал в одном из интервью, которое разобрала на своей странице в Instagram блогер и воспитательница детей Юлия Алексеевна.

"Самая эффективная стратегия воспитания, которую я когда-либо рекомендовал родителям, это ежедневно проводить 20 минут с вашим ребенком, делая то, что ему нравится", – говорит эксперт и добавляет, что в это время не должно быть никаких команд, никаких вопросов, никаких указаний. Это просто время вместе.

Он уверен, что время с родителями – это самое главное желание всех детей.

"То, чего я больше всего хотел от своих мамы и папы – это время", – вспоминает и свое детство Дэниел Эймен.

