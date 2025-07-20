Ребенок не слушает с первого раза? Эксперт по развитию мозга назвал ошибку, которую делают почти все родители

Чем больше раз родители повторяют просьбу к ребенку сделать то или иное задание – тем больше шансов, что это закончится криком или физическим наказанием. Такое мнение высказал американский невролог и эксперт по развитию мозга Дэниел Эймен.

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По мнению эксперта, многократное озвучивание просьбы – это наиболее частая ошибка родителей, которая приводит к насилию. Об этом он рассказал в одном из интервью, которое разобрала на своей странице в Instagram мама троих детей и эксперт по позитивному воспитанию Наталья Тур.

"Скажите ребенку сделать что-то пять раз – и ваш риск прибегнуть к насилию значительно возрастает. Если же вы ожидаете, что он сделает с первого раза, то это должно выглядеть так: "Я хочу, чтобы ты вынесла мусор в течение следующих полчаса"", – говорит Эймен и объясняет, что если ребенок не выполнил просьбу, ему надо объяснить, что: либо он это сделает, либо получит последствия и все равно сделает. При этом, он отмечает, что если вы сказали о последствиях – то они должны быть выполнены, а не озвучены только для того, чтобы напугать.

"Перестаньте угрожать им, а потом не выполнять обещанное. Потому что вы учите их, что вы должны повторять, сердиться, и немного сходить с ума, чтобы они сделали то, что вы просите", – говорит врач.

В своей заметке Наталья Тур объясняет ситуацию на примере. И говорит, что когда родители повторяют просьбу несколько раз, возникает последовательность:

Ребенок перестает обращать внимание на спокойные слова. Мы срываемся, устаем и чувствуем себя виноватыми.

Но можно действовать по другому алгоритму: просто спокойно выполнить то, о чем предупредили.

По мнению Тур, дети очень хорошо учатся не на наших словах, а на наших действиях. И когда есть последовательность – появляется ответственность.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что психиатр назвал большую ошибку, которую совершают родители школьников.

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