'Вы повышаете свою самооценку и воруете их': психиатр назвал большую ошибку, которую совершают родители школьников

Родители часто совершают ошибку в воспитании, когда пытаются выполнить какие-то дела за своих детей. Таким образом ребята растут "психически слабыми".

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Об этом замечает психиатр Дэниел Амен, сообщает CNBC. Он уверяет, что делая такие дела, взрослые повышают свою самооценку, однако воруют детскую.

"Такое поведение, например, когда вы сами делаете проект для класса, чтобы помочь ребенку получить лучшую оценку, или даете ему то, что он хочет, лишь для того, чтобы остановить приближающуюся истерику – ограничивает психическую устойчивость детей и их чувство независимости", – говорит Амен.

"Если вы делаете слишком много для своих детей, вы повышаете свою самооценку, воруя их. Решая проблемы, люди развивают психологическую устойчивость", – добавляет эксперт.

По его словам, высокоустойчивые дети с большей вероятностью станут удачливыми, успешными взрослыми.

Так, специалист поделился собственным опытом и рассказал, что когда его дочь забывает домашнее задание дома, никто не несет его в школу. Если она не одела куртку в холодный день, хотя ей об этом говорили, никто не принесет ей одежду.

"Очень важно, чтобы когда ребенок говорит: "Мне скучно", вместо того чтобы исправлять это, просто сказать: "Интересно, что ты собираешься с этим делать", – говорит Амен.

Родителям нужно разрешить своим детям переживать неудачи, ошибки и другие трудные моменты, однако давать понимать, что их все еще поддерживают и любят.

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