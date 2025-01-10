Психолог посоветовала важную вещь, которую следует делать родителям, когда они кричат на детей

Нередко родители теряют контроль над собой и могут накричать на детей. Однако такие вспышки эмоций могут иметь долгосрочные негативные последствия, уверяет эксперт по воспитанию Бекки Кеннеди.

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В таком случае взрослым нужно извиниться и назвать чувства, которые заставили их выйти из себя. Таким образом, родители могут успокоить детей и дать им понять, что их все равно любят. Об этом специалист рассказала в интервью CNBC.

"Родители должны быстро извиниться и назвать чувства, заставившие их выйти из себя. Этот процесс призван успокоить ребенка – дать ему понять, что родители все еще любят его, даже когда он сердится и смоделировать положительное, ответственное поведение", – уверяет специалист.

Эксперт придерживается такого же правила со своими детьми. По ее словам, ребятам нужно объяснять, что даже если родители могли кричать на них, дети должны знать, что они не виноваты в этом.

Если говорить детям, что крик не их вина, взрослые не освобождают ребят от плохого поведения. Вместо того, это способ научить, что дети не несут ответственности за поступки.

Родители, проявляющие склонность к неожиданным вспышкам, должны поработать над тем, чтобы распознать, что вызывает такие чувства.

Ранее OBOZ.UA писал о советах родителям, как перестать кричать на детей.

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