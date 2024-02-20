Как перестать кричать на ребенка: 4 совета родителям, которые не могут себя сдержать

Многим родителям трудно управлять своими эмоциями, стараясь эффективно дисциплинировать своих детей. Постоянный крик может напрячь отношения между взрослыми и малышами, а также иметь долгосрочные последствия для их развития.

Timesofindia собрал четыре совета, чтобы создать более спокойную и гармоничную домашнюю атмосферу. В частности, взрослым необходимо научиться слушать детей и различать поведение с эмоциями. Подробности читайте дальше в материале.

4 совета, как перестать кричать на ребенка

Искренне слушайте

Один из самых эффективных способов уменьшить крик – по-настоящему выслушать ребенка. Часто родители прибегают к повышению голоса, когда чувствуют себя разочарованными или неуслышанными. Следует найти время, чтобы узнать проблемы, мысли и чувства вашего малыша.

Кроме того, взрослым необходимо поощрять открытое общение, создавая безопасное пространство, где сын или дочь будут чувствовать себя комфортно, выражая свои мысли и не боясь осуждения. Когда дети знают, что их слушают и понимают, они, скорее всего, будут охотно сотрудничать и выполнять правила.

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Установите ожидания в соответствии с особенностями

Важно установить реалистические ожидания, соответствующие возрасту, темпераменту и этапу развития вашего ребенка. Каждый малыш уникален, и то, что подходит одному, может не подойти другому.

Взрослым следует избегать навязывания жестких, нереалистичных или слишком требовательных правил. Вместо этого лучше адаптировать подход в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями малыша. Ставя достижимые цели и признавая усилия мальчика или девочки, родители могут укрепить их уверенность и поощрить положительное поведение без необходимости кричать.

Различайте поведение и эмоции

Часто родители реагируют на поведение своего ребенка, не считая скрытых эмоций. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на негативе, взрослым следует определить первопричину поступков. В частности, испытывают ли дети разочарование, усталость или перегрузку?

Обращаясь к глубинным эмоциям с сопереживанием и пониманием, взрослые могут помочь малышу эффективнее регулировать свои чувства и реакцию на них.

Не клеймите поведение как хорошее или плохое

Вместо того чтобы классифицировать поведение, как чисто хорошее или плохое, родителям можно применить более тонкий подход. К примеру, можно рассмотреть альтернативные дисциплинарные методы, такие как тайм-аут, положительное подкрепление или обсуждение проблем.

Переосмыслив свою точку зрения и сосредоточившись на учебных моментах, а не на карательных мероприятиях, взрослые могут помочь ребенку расти в благоприятной и воспитательной среде.

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