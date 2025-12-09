Детский психолог, чью дочь травили в детсаду и школе из-за русского языка, обратилась к родителям и педагогам: насилие нельзя оправдывать ничем

Детский клинический психолог Ирина Королец, обратилась к родителям и педагогам из-за языкового закона Украины. В частности, она отметила, что в социальных сетях все чаще можно увидеть истории о том, что взрослые позволяют себе совершать самосуд и насилие над детьми за то, что они говорят на русском языке и не нести за это наказание. Женщина отмечает, что она из русифицированной семьи, ведь сама родом из Донецкой области, в 2016 оказалась во Львове, сейчас проживает в Германии.

Королец в издании "Зеркало недели" делится, что именно поэтому ее дочь в 5 лет страдала от буллинга во львовском детском саду, ведь там детей воспитывали так, что русский язык – зло. Однако когда воспитательница узнала о ситуации, провела воспитательные беседы с родителями и стала помогать ребенку адаптироваться, переводя слова на украинский, рассказывая историю Украины и защищала от агрессии. Зато в школе ситуация сложилась несколько иначе, там учительница молчала на травлю со стороны детей и не помогала в решении ситуации. Поэтому учебное заведение пришлось сменить.

"В первом классе учительница молчала, когда дети выкрикивали: "Дома будешь так разговаривать", "москалька", и говорила, что ответ неправильный, когда он был правильным, но русскими словами, при этом не помогая перевести их. Мы сменили школу. И в какой-то момент украинский стал для ребенка родным. Было ли это нагрузкой на педагогов? Да, однозначно. Был ли дополнительный дискомфорт для детей? Конечно", – пишет Королец.

Она отмечает, что насилие нельзя оправдывать ни военным временем, ни языковым законом, ни возрастом мальчика или девочки. Дети должны быть в безопасной среде и иметь равные права независимо от их происхождения, расы или религии. В учебных заведениях услуги должны предоставляться на государственном языке, и за это ответственны работники и руководство, однако любой ребенок должен чувствовать себя безопасно, даже не владея им.

"Если мы говорим об образовательном процессе, то именно школа и детский сад прежде всего (!) ответственны за безопасность каждого ребенка. Безопасность ребенка – это состояние защищенности его жизни, здоровья и благополучия от различных угроз, включая физическую, психологическую, социальную и цифровую безопасность. И вот здесь – ключевая разница между нарушением права ребенка на получение образования в дошкольном коммунальном учреждении на государственном языке и права на защиту от насилия или права на равенство", – добавляет эксперт.

Она делится, что в Германии ситуация иная. Там и детям, и взрослым помогают адаптироваться к языковой среде. В частности, каждый приезжий человек имеет право бесплатно посещать языковые курсы до уровня В1 (2500–3000 слов). В садах есть много наглядных материалов, песен, карточек, которые помогают каждому выразить свои потребности. В школах (где-то с пятого года обучения) есть переходный класс, где дети учат базовые слова и только потом присоединяются к общему классу, и поначалу им не выставляют оценок или игнорируют орфографические ошибки. За любые попытки говорить хвалят и подбадривают, а собеседники исправляют только с разрешения человека, продолжая говорить и строя предложения простыми словами и с более медленным произношением.

"То есть государство беспокоится о том, чтобы каждый житель знал немецкий язык, и финансирует его изучение различными средствами. В то же время выбор учить его или нет остается за человеком. Конечно, это может вызвать для него определенные трудности, поэтому на помощь приходят переводчики. Но порой для поступления в университет, разговора с врачом или получения определенной должности нужен именно сертификат по владению немецким языком. То есть отсутствие языковых знаний может стать препятствием", – добавляет эксперт.

В то же время она удивляется, почему наше государство, зная, что в восточных регионах украинский язык изучался несколько часов в неделю, ожидает, что люди самостоятельно, без дополнительной поддержки быстро перейдут на государственный, а громады считают, что адаптация нужна только для новоприбывших. Однако делать это нужно для всех, ища действенные ненасильственные способы коммуникации, активно изучать историю и рассказывать о своих городах.

Почему разгорелся скандал из-за языкового закона

Недавно вокруг детского сада в Белой Церкви разгорелся скандал из-за того, что мама мальчика Ирина Савченко-Киселева сказала русскоязычной девочке, что она ее не понимает, и спросила, не научился ли ребенок говорить. Ситуацию женщина описала в заметке в Facebook, чем возмутила многих украинцев.

Ее сын начал приносить домой русизмы. Однажды, когда женщина забирала мальчика, русскоязычная девочка начала обращаться к другим детям, и женщина стала на защиту украиноязычных, начала им объяснять, что это нормально – не понимать русский язык, за что получила волну хейта от пользователей соцсети.

"Роман начал приносить домой непонятные слова типа галстук, карман, кушать, завтрак и т.д. Исправляю, объясняю. История о другом. Прохожу забирать. Трое детей в группе осталось. Обычно последние были мой и этот несчастный русифицированный ребенок. А это еще одна. Малая по-московски что-то говорит, воспитательница ее понимает, отвечает (на украинском). Роман через слово понимает, потому что часто вдвоем последние оставались, другая по ситуации догадывается. А третья девочка такая грустная стоит. Та малая что-то по-московски говорит ей, а эта не понимает. Это очевидно. Все вокруг понимают, а она не понимает. Москвоязычная малая хочет и мне что-то рассказать, как они хорошо играли и всякое такое. А я: "Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?" – написала женщина.

После волны хейта и даже угроз маме мальчика и ее детям ей пришлось написать заявление в полицию. Женщина также пообщалась с мамой девочки, о которой рассказала в заметке, и заверила, что на ребенке тот случай никак не отразился.

Реакция языкового омбудсмена

На ситуацию отреагировала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она осудила действия тех, кто унижает граждан, которые добиваются соблюдения языкового законодательства. А реакция общества на поступок Савченко-Киселевой выходит за пределы цивилизованной дискуссии.

"Категорически осуждаю любые попытки дискредитировать и унижать граждан, которые добиваются соблюдения языкового законодательства. Кампания травли Ирины Савченко-Киселевой выходит за пределы цивилизованной дискуссии и создает опасный прецедент давления на людей, которые настаивают на законном праве детей расти украинцами в своем государстве", – написала языковой омбудсмен.

Она также обратилась к русскоязычным родителям, ведь именно от них зависит, будет ли ребенок готов к обучению на государственном языке. Кроме того, она отметила, что право требовать соблюдения языкового закона – это норма, а публичная травля людей, которые отстаивают эту норму, недопустима в демократическом обществе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве только 29% родителей говорят дома с детьми на украинском.

